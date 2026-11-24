Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil recebe, nesta terça (24/11) e quarta-feiras, edição especial da Série BH Instrumental, que marca a retomada do extinto Prêmio BDMG Instrumental, agora repaginado como Prêmio da Música Instrumental Mineira.

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Apresentações musicais e entrega de honrarias marcam a parceria que envolve a Veredas Produções, realizadora da Série BH Instrumental, a ArteLivre Produção e Comunicação, de Beth Santos, que esteve à frente do BDMG Instrumental, e a Beebop Produções.



Nesta terça, o público confere as apresentações dos seis finalistas do Prêmio da Música Instrumental Mineira: Carlos Ernest Dias (BH), Choro Amoroso (BH), Daniel Faria (BH), Marcelo Ícaro (Ipatinga), Márcio Hallack (Juiz de Fora) e Wellington Gama (Uberlândia).

Eles se inscreveram em um edital e foram selecionados por comissão formada pelos músicos Lucas Telles, Andréa dos Guimarães e Enéias Xavier, a partir do envio de uma música autoral inédita, uma autoral não necessariamente inédita e um arranjo.



Cada um deles vai apresentar as três músicas submetidas à avaliação. Como ocorria no Prêmio BDMG Instrumental, um novo corpo de jurados, formado por músicos e nomes ligados à crítica musical, vai acompanhar os shows e, ao final, deliberar sobre quais, dos seis, serão os quatro vencedores, que receberão R$ 6 mil, cada um.



"É uma edição que celebra a produção musical e que valoriza a cena instrumental mineira", diz Paola Berto, gestora, produtora-executiva e diretora de projetos da Veredas Produções.



O anúncio dos vencedores será feito na quarta-feira (25/11), na mesma noite em que os dois selecionados no edital da Série BH Instrumental, Raíssa Anastásia e Choro do Jura, ocupam o palco com pocket shows. Também serão entregues outros prêmios em diferentes categorias.



Um deles, criado no âmbito do BDMG Instrumental, é o Prêmio Marco Antônio Araújo, para o melhor álbum de música instrumental lançado no ano anterior. O vencedor desta edição de retomada é "Sambetes vol. 2", de Thiago Delegado e seu grupo, DelegasCia.



A comissão responsável pela escolha foi formada por Lucas Telles, Andréa dos Guimarães e Ricardo Cheib. Outro prêmio, que estreia com a parceria entre as duas frentes da música instrumental mineira, leva o nome da musicista Daniella Rennó (1968-2018) e foi instituído em homenagem à trajetória e à contribuição das mulheres instrumentistas para a música.



A escolhida para recebê-lo – indicada pelos integrantes de todas as comissões da Série BH Instrumental e do Prêmio da Música Instrumental Mineira – foi Lena Horta.

NOVA CATEGORIA



Outra categoria nova é a Zabelê - Jovens Instrumentistas, incluída no edital conjunto de 2026, realizada em parceria com a Mostra e Simpósio Mulheres na Música. Ela concederá bolsas de aprimoramento musical a jovens mulheres instrumentistas de Belo Horizonte, escolhidas por uma comissão formada pela instrumentista e compositora Marcela Nunes, por Beth Santos e pela cantora Carolina Serdeira, à frente da Beebop Produções. Os nomes só serão conhecidos no evento de quarta-feira.



Paola Berto destaca que serão duas noites dedicadas à diversidade musical, à qualidade artística e à força da produção instrumental mineira. "Um encontro que celebra legados, reconhece talentos e reafirma a importância de iniciativas comprometidas com a valorização da música instrumental e de seus artistas", diz.



Ela destaca que um total de 35 grupos e artistas se inscreveram no edital conjunto, que engloba todas as categorias, além do Prêmio da Música Instrumental Mineira."Acho um número expressivo, considerando que é uma retomada desta premiação que durante anos revelou talentos e fomentou a cena instrumental mineira. Essa ação ficou pausada por um tempo [o Prêmio BDMG Instrumental encerrou as atividades em maio de 2024] e estamos com a expectativa de reaquecer essa história", afirma.

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PRÊMIO DA MÚSICA INSTRUMENTAL MINEIRA

Apresentações dos seis finalistas selecionados, nesta terça-feira (24/11), a partir das 19h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Av. Amazonas, 315, Centro). Pocket shows de Raíssa Anastásia e Choro do Jura pela Série BH Instrumental, anúncio dos vencedores do Prêmio da Música Instrumental Brasileira e entrega do Prêmio Marco Antônio Araújo de melhor álbum instrumental de 2025, para Thiago Delegado, por "Sambetes vol. 2"; Prêmio Daniella Rennó, de reconhecimento de trajetórias de mulheres instrumentistas, para Lena Horta; e Prêmio Zabelê - Jovens Instrumentistas, com o anúncio das contempladas com bolsas de aprimoramento, nesta quarta-feira (25/11), a partir das 19h. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Eventim, pelo site ou na bilheteria do teatro.