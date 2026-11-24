Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

O amor e suas possibilidades – não todas, pois há sempre o que ser desvendado – estão no centro da exposição “Elogio ao amor”, de Marilá Dardot. Com abertura para o público nesta terça (24/11), na Casa Fiat, a mostra destaca uma instalação inédita da artista mineira.

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Uma das obras mais conhecidas do filósofo francês Alain Badiou, “Elogio ao amor” (2009), livro escrito em diálogo com o jornalista Nicolas Truong, dá nome tanto à exposição quanto à instalação. Foi um dos nortes do trabalho, ao lado da compilação de ensaios “Tudo sobre o amor: Novas perspectivas” (2000), da acadêmica americana bell hooks.



“Os dois livros meio que se complementam, pois o de Badiou trata mais do amor romântico, enquanto a bell expande o conceito para todas as relações entre as pessoas, seja na criação de comunidades, de solidariedade, no entendimento um do outro”, explica Marilá. A instalação foi pensada para o espaço da Casa Fiat. “A partir da planta, veio a ideia, pois o meu trabalho já tratou da questão do amor.”



A obra nasceu a partir da leitura de mais de 60 autores, a maior parte deles poetas. Carlos Drummond de Andrade, Ana Cristina César, Vinicius de Moraes, Cacaso, Fernando Pessoa, Ana Martins Marques dialogam com nomes de teóricos como Roland Barthes e romancistas como Guimarães Rosa. “Selecionei trechos, versos e frases, que de alguma maneira definem o amor.”



O visitante entra na instalação – um lugar escuro, que remete a uma caverna – munido de lanterna. “A ideia é se conectar com o outro ao adentrar em um lugar desconhecido. As pessoas usam uma lanterna na sala, que projeta uma luz vermelha. Ali, elas vão encontrar as frases em alturas e lugares diferentes. Ao mesmo tempo, a lanterna também projeta textos. Mas só se descobre o que está projetado ao se aproximar da parede.”

“O BANQUETE”



Além do inédito, a exposição, com curadoria de Cristiana Tejo, traz uma série de obras de outras fases. Em comum, o tema. O trabalho mais antigo de Marilá exposto na Casa Fiat é, segundo ela, como um antecessor de “Elogio ao amor”. “O banquete” (2000) nasceu do livro homônimo do diálogo de Platão com Sócrates sobre o amor.



Esta obra partiu de uma pergunta que a artista fez a vários amigos. “Pedi para me mandarem um texto falando o que seria, para eles, a definição do amor. Foram enviados textos próprios e de outros autores. Como trabalhei por muito tempo com arte gráfica e design de livros, imprimi os textos, diagramei como se fosse imprimir um livro.” Só que a tal impressão foi em páginas transparentes. Ou seja, frente e verso se misturam, fazendo com que o texto seja ilegível, já que os discursos se contrapõem.



Nascida em Belo Horizonte, Marilá vive atualmente em São Paulo. Passou a última década fora do país, primeiramente em Lisboa e depois na Cidade do México. Um marco de sua trajetória em BH foi a participação na primeira edição do Bolsa Pampulha, em 2003. “Foi muito importante para a minha formação, por conviver tanto com curadores e críticos que acompanhavam o programa, quanto com outros artistas”, diz ela, que hoje integra a comissão de acompanhamento do atual Bolsa Pampulha.

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“ELOGIO AO AMOR”

Exposição de Marilá Dardot. Abertura nesta terça (24/11), às 10h, na Casa Fiat (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Visitação de terça a sexta, das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. Até 24 de janeiro. Entrada franca.