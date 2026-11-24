Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



Dez anos depois de sua concepção, “violento.” parece ter encontrado uma maneira de contrariar o próprio título. Não porque tenha abandonado a denúncia da violência racial que motivou sua criação, mas porque seus realizadores perceberam que confrontar as imagens historicamente impostas aos corpos negros exigia também construir outras representações.

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Ao longo da trajetória, o solo de Preto Amparo, dirigido por Alexandre de Sena, incorporou referências familiares, figuras de resistência e memórias afetivas, ampliando uma investigação que agora ganha registro impresso no livro “violento. – 10 anos”.



A publicação do livro é uma das ações comemorativas da primeira década de vida do espetáculo. Entre esta quarta-feira (25/11) e a próxima sexta, Alexandre de Sena e Preto Amparo promovem programação gratuita no Teatro Espanca!, com apresentação de “violento.”, exibição do filme “#Desmontagem | violento.”, lançamento de “violento. – 10 anos” e apresentação de “Urungo de Omenha”, criação mais recente da dupla.



ORIGEM



“violento.” nasceu da vontade de Preto Amparo e Alexandre de Sena desenvolverem uma linguagem artística que dialogasse diretamente com suas próprias experiências. Formados pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os dois já haviam participado de diferentes montagens na capital mineira, mas sentiam falta de uma produção que incorporasse suas referências e vivências.



“Somos dois homens pretos vivendo neste Brasil que mata muita gente preta e que tem esse olhar de violência voltado para a gente, como se nós fôssemos violentos”, diz Alexandre. “Mas, na verdade, é o contrário. A sociedade é que acaba sendo extremamente violenta com nossos corpos”, acrescenta.



A pesquisa começou a ganhar forma em 2016, quando Preto Amparo apresentou uma performance na Escola de Belas Artes da UFMG. A experiência, no entanto, foi marcada por um episódio de tensão. A então diretora da instituição considerou o solo incompatível com os parâmetros da escola e chegou a argumentar que seria necessário garantir a segurança do espaço. Tudo isso por causa de um nu.



A situação acabou se tornando uma das experiências que alimentaram a investigação artística da dupla. Havia também o desejo de questionar as referências predominantemente eurocêntricas presentes na formação acadêmica. “A gente queria ‘puxar o tapete’ da academia, das linguagens que aprendemos”, conta Alexandre, explicando que ele e Preto Amparo se aproximaram do pan-africanismo e de produções artísticas de matriz africana para construir uma estética própria para o espetáculo.



VERSÃO AMPLIADA



Dessa forma, a versão ampliada da performance de Preto Amparo se tornou “violento.”. Essa segunda montagem estreou em 2017, no Galpão Cine Horto, e, desde então, circula em turnê pelo Brasil. Em 2019, recebeu o Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras de Belo Horizonte, na categoria melhor espetáculo de longa duração, e, em 2021, foi montada na Bélgica.



A dramaturgia passou por transformações, contudo. Inicialmente, o monólogo incorporava fotografias de pessoas vítimas da violência de Estado. Mas, com o tempo, os artistas perceberam que a repetição dessas imagens poderia acabar reproduzindo uma lógica que pretendiam combater.



"Existe um processo social de capitalizar a nossa dor", observa Alexandre. “A partir dessa percepção, passamos a incorporar figuras associadas à resistência e à luta, incluindo referências históricas como Malcolm X e Marimba Ani, além de familiares nossos”.



A programação comemorativa dos 10 anos de “violento.” conta também com “Urungo de Omenha”, criação idealizada por Preto Amparo, com atuação dele e de Alexandre de Sena. O novo trabalho se volta para a memória familiar, a ancestralidade e a presença masculina negra ao longo das gerações.



“A gente precisa dessa referência do homem negro, principalmente daqueles que tiveram uma vida longeva”, diz Alexandre. A partir de lembranças de pais, tios e avós da dupla, o espetáculo acompanha diferentes momentos de um dia na vida de um homem negro, entre pensamentos sobre a existência, trabalho, relações familiares e festejo.



A intenção de Preto Amparo e Alexandre de Sena é continuar apresentando “violento.” e “Urungo de Omenha” pelo país, mantendo atuação independente e construindo possibilidades de circulação fora dos circuitos mais convencionais do mercado. "Não acredito que são temáticas que agradam a esse mercado. Mas a gente acaba desenvolvendo uma forma de existir dentro do mercado artístico de uma forma extremamente insistente", diz Alexandre.

10 ANOS DE “VIOLENTO.”

Apresentações teatrais, lançamento de livro e exibição de filme, desta quarta (25/11) a sexta-feira, no Teatro Espanca! (Rua Aarão Reis, 542, Centro). Entrada Franca.

PROGRAME-SE



Quarta-feira (25/11)

19h30 – Apresentação de “violento.”



Quinta-feira (26/11)

19h30 – Exibição do filme “#Desmontagem | violento.” e lançamento do livro “violento. – 10 anos”.

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Sexta-feira (27/11)

19h30 – Apresentação de “Urungo de Omenha”