A eliminação de Léo Foguete e Thaís Sousa do "Dança dos Famosos" provocou uma reação de Silvero Pereira nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Campeão da edição de 2025 da competição, o ator não escondeu a indignação com a avaliação de Claudia Raia, integrante do júri artístico da atração exibida no último domingo (22).

A polêmica começou após a atriz atribuir nota 9,8 à apresentação de salsa do cantor sertanejo e da professora de dança.

A pontuação acabou contribuindo para a saída da dupla, que deixou a disputa por uma diferença mínima em relação aos concorrentes.

Silvero se manifestou em uma publicação de Jhonny Faria, ator e apresentador, na qual o resultado da competição era comentado. Ao questionar o desconto aplicado pela jurada, o artista foi direto na crítica:

"Ain gente, 9.8 da Claudia Raia, sendo júri artístico, pra salsa do Foguete… Ridículo", disparou.

Notas de Claudia Raia provocam questionamentos

A avaliação da atriz também chamou atenção pela diferença em relação às pontuações concedidas aos demais participantes.

Na mesma rodada, Diego Martins e Mayara Araújo receberam nota 10 da artista. Já Mell Muzzillo e Dani Norton foram avaliadas com 9,9.

A diferença nas notas alimentou discussões entre os telespectadores, especialmente porque a bancada artística costuma atribuir pontuações máximas aos competidores.

As avaliações mais técnicas das coreografias ficam tradicionalmente sob responsabilidade dos jurados especializados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia