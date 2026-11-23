Ingra Soares utilizou as redes sociais para desabafar sobre o término do casamento com Zé Vaqueiro. Ao interagir com o público por meio de uma caixa de perguntas no Instagram, a influenciadora respondeu a um seguidor sobre como conseguiu se redescobrir após o fim da união.

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A influenciadora explicou a postura que assumiu diante do término ao afirmar que "Quando acordei e percebi que não merecia mais ouvir mentiras nem passar por traições, reconheci o meu valor como mulher e mãe e levantei a cabeça".

Reconstrução pessoal e busca por paz

Ingra Soares também refletiu sobre as transformações ocorridas desde 2025 e destacou o processo de reconstrução pessoal após a separação. Ela apontou que enfrentou situações difíceis, priorizando a tranquilidade individual diante do encerramento do matrimônio.

"De 2025 pra cá, muita coisa mudou, principalmente dentro de mim. Aprendi que nem tudo está sob o meu controle, que algumas decisões doem, mas são necessárias, e que a minha paz não tem preço. Passei por momentos que jamais imaginei viver, mas, em vez de permitir que eles me destruíssem, escolhi me reconstruir", afirmou.

A comparação entre as fases de 2025 e 2026

Ao avaliar a trajetória recente, a influenciadora comparou as versões de si mesma entre 2025 e 2026. Ela ressaltou que aprendeu a se priorizar e a confiar na própria fé para superar os momentos delicados.

A Ingra de 2025 estava tentando entender muitas coisas. A de 2026 aprendeu a se escolher, a se respeitar e a confiar nos planos de Deus. Não foi um ano em que apenas mudei. Foi um ano em que me reencontrei. E, se tem algo de que me orgulho, é de não ter perdido a minha essência, mesmo depois de tudo o que vivi. Deus me sustentou em cada detalhe!, acrescentou.

O término do relacionamento

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciaram o fim do casamento em novembro de 2025, após seis anos juntos.

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Ao longo do relacionamento, eles tiveram dois filhos: Daniel e Arthur, que faleceu.