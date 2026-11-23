Sérgio Malheiros rebate críticas raciais por ser casado com uma mulher branca
Convidado do "Sem Censura", o ator comentou a pressão da militância sobre sua vida pessoal; o assunto repercutiu nas plataformas digitais
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O ator Sérgio Malheiros respondeu a questionamentos sobre seu casamento durante participação no programa "Sem Censura", exibido na TV Brasil na última semana. Na ocasião, o artista comentou uma pergunta enviada por um telespectador a respeito de como lida com as críticas da militância pelo fato de ter se casado com uma mulher branca, a também atriz Sophia Abrahão.
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Sergio Malheiros falou no #SemCensura, da TV Brasil, sobre as críticas que recebe de parte da militância por ser casado com uma mulher branca. https://t.co/tWsQFRlIdi— nobert0o???? (@nobertt0o) November 22, 2026
Sérgio Malheiros explicou que, no início da relação, "era uma pessoa muito jovem" e que suas "escolhas afetivas não passavam muito por esse crivo".
A declaração levou o nome do ator à lista dos termos mais buscados do Google Brasil nesta segunda-feira (23/11). Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 24 horas.
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"Mas pensar sobre isso, refletir sobre isso, me fez entender muita coisa, até sobre a própria história da minha mãe e sobre as mulheres que estão à minha volta. Acho uma pergunta interessante, é um fato que a gente precisa conversar sempre. Mas é isso, não tem muito o que dizer", destacou.
Logo em seguida, a atriz e apresentadora Cissa Guimarães manifestou apoio à declaração do ator. "Não tem o que dizer, gente. Bateu o amor, bateu o tesão, foi”, defendeu.
A cantora e compositora Lin da Quebrada, também presente entre os convidados de quinta-feira, abordou a questão com tom cômico. "Eu vou criticar, porque não é casado comigo. Você vacilou", brincou.
Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão estão juntos desde 2014. O casal se aproximou e engatou o relacionamento amoroso logo depois de atuar na novela "Alto astral".
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