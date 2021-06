Triângulo amoroso anima Sophia Abrahão

Sophia Abrahão dá vida a Júlia e já foi insultada por causa da personagem (foto: GLOBO/DIVULGAÇÃO)

Sophia Abrahão sabe bem que mexer com um casal queridinho do público pode gerar dores de cabeça. Antes mesmo de estrear em "Salve-se quem puder" como a durona Júlia, a atriz recebeu reclamações dos fãs de Kyrael, de que não deveria atrapalhar o romance de Rafael (Bruno Ferrari) e Kyra (Vitória Strada) na novela das 19h da Globo. No entanto, na trama de Daniel Ortiz, ela dá vida a uma advogada e ex-aluna de Alan (Thiago Fragoso), que terá sentimentos pelo noivo da filha de Agnes (Carolina Kasting).





"O convite para a novela foi uma surpresa muito grande, porque achei que não voltaria a atuar tão cedo, por conta da pandemia. Fiquei bastante animada por fazer parte de um triângulo amoroso. Quem assiste à novela já estava até me xingando", confessa, aos risos.





Inicialmente, Júlia e Rafael não se suportam. Mas tamanha implicância é apenas um forte sinal da atração que um sente pelo outro. Apesar de entrar apenas na segunda temporada de “Salve-se quem puder”, Sophia destaca que se divertiu durante todo o processo de gravação. Voltar ao trabalho em meio a uma pandemia deu novo ânimo a ela. A atriz comenta que está feliz com o resultado da novela e também com a vida pessoal, ao lado do ator Sérgio Malheiros, com quem se relaciona há sete anos. (Estadão Conteúdo)