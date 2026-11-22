Luciano Huck recebeu Sasha Meneghel e João Lucas no palco do Domingão com Huck neste domingo (22) para falar sobre a gravidez da estilista. Xuxa fez uma aparição remota durante a conversa do apresentador com o casal e revelou o sexo do primeiro neto.

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Luciano relembrou que a rainha dos baixinhos anunciou que estava grávida de Sasha, em dezembro de 1997, ao vivo no Domingão, à época apresentado por Fausto Silva. "Eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser minha, eu tô grávida", disse Xuxa na ocasião. O apresentador também fez uma retrospectiva da vida de Sasha, cuja trajetória foi acompanhada pelo Brasil desde o seu nascimento, em 1998.

"Se há quase três décadas o Brasil celebrava a chegada de Sasha, agora ela é quem se prepara para viver a maior transformação da sua vida: ser mãe", afirmou o apresentador.

Sasha e João contaram que, no primeiro momento, não entenderam o resultado do teste de gravidez. "Foi muito engraçado", contou o marido da modelo. "É porque tinham dois [sinais de] menos. Eu achei que ia vir um [sinal de] mais", explicou Sasha. Eles, então, tiveram que pegar a bula no lixo para conferir o resultado.

Reação

Já Xuxa relembrou que sua primeira reação ao saber que seria avó foi pouco ortodoxa para uma apresentadora de programa infantil. "Quando ela me mostrou, eu só falei palavrão", riu. "Cada um tem uma reação. A minha só foi falar palavrão, eu gritei muito, cara".

Ela ainda comentou que tem vontade de ser avó desde que viu a própria mãe, Alda Meneghel, segurar Sasha no colo pela primeira vez. O desejo da apresentadora foi confirmado por Junno Andrade, seu companheiro, que marcou presença no programa após ser eliminado do Dança dos Famosos. Ele contou que o quarto do bebê ficará pronto na casa de Xuxa antes mesmo de ficar pronto na casa de Sasha e João.

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João Lucas, então, pediu para que a apresentadora revelasse o sexo do bebê ao público. "Menino, gente! Menino! Menino!", exclamou Xuxa. Huck perguntou ao casal se já havia escolhido o nome, mas a resposta foi negativa. "A gente tá mandando nome de menino para ela todo dia", disse a futura vovó.