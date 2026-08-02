João Lucas, marido de Sasha, reage após ser chamado de 'sem carisma'

Um comentário feito por um internauta deixou o cantor João Lucas indignado. No vídeo que circula nas redes, o marido de Sasha aparece ao lado de Shawn Mendes que, de chuquinhas nos cabelos, olhava embevecido para a namorada, Bruna Marquezine. A filha de Xuxa está ao seu lado e as duas sorriem, emocionadas. João aparece sério durante o show "O último voo da nave".

"Sem carisma", escreveu um usuário da rede. Pra quê. Em tom descontraído, mas recorrendo a termos chulos, João pegou seu celular e gravou um depoimento enquanto andava por um apartamento mascando chicletes antes de entrar no elevador, caminhando e filmando.



"Eu vi um post falando que eu não tenho carisma. Eu não tenho carisma? Você pode falar que eu sou feio, pode falar que eu sou, sei lá, metido. Agora que eu não tenho carisma?", pergunta ele, emendando com um palavrão.

O cantor, que adotava o nome profissional João Figueiredo antes de trocar a música gospel pelo pop, diz então que está acostumado a ser criticado. "Toda vez que tem uma aparição pública muito grande sempre vem algum tipo de hate diferente", conta.

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"Mas dessa vez foi novo, que eu não tenho carisma. Essa eu nunca ouvi. E essa eu não vou aceitar. Eu tenho carisma, sim, cara!", disse, entremeando as frases com mais palavrões e mostrando o dedo do meio, sempre num tom tranquilo.