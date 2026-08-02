Christiane Torloni fala sobre morte do filho de 12 anos: 'Provação'

Prestes a completar 70 anos, Christiane Torloni vem encontrando momentos de paz quando sobe numa prancha de surfe, esporte que sempre quis praticar. A mãe não deixava.

"O mar regenera. Estou aprendendo a ler a onda. É zen", diz a atriz, atualmente em cartaz no Rio de Janeiro com a peça "Dois de nós", de Gustavo Pinheiro, na qual contracena com o amigo Antônio Fagundes. Na montagem, dirigida por José Possi Neto, sua personagem passa por uma tragédia, um ponto em comum entre as duas.

Em 1991, Torloni sofreu um acidente de carro na garagem de casa e um de seus filhos, Guilherme, morreu. Ele tinha 12 anos. "Passei pela maior provação de uma mãe. Naquele momento, a vida ficou em jogo", diz, em entrevista ao "O Globo".

A artista conta que não foi fácil seguir em frente. "Recuperar o sentido de viver depois de ter perdido um filho foi um trabalho muito delicado. A reconstrução desse caminho é enorme, e não termina nunca: todos os dias assino meu leasing com a vida."

O apoio que recebeu à época a fortaleceu nos momentos em que pensava em fraquejar. "As pessoas só escreviam cartas, lembro-me de ter ficado impressionada com as demonstrações de afeto que recebi para não desistir, porque havia esse risco."

Guilherme era filho de seu relacionamento com o diretor Dennis Carvalho (1947-2026), um dos quatro maridos que teve ao longo da vida. "Quatro vezes são os casamentos públicos, né? Os que deixo que saibam. O resto tem de ser secreto e divertido", diz.



Torloni considera o etarismo "meio cruel" e considera perverso duvidar da capacidade das pessoas por causa da idade. "O colágeno vai embora, mas outras coisas melhoram. O sexo vai ficando uma coisa maravilhosa. Quando a gente é jovem, sabe pouco."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



