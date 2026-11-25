Avenida Cristóvão Colombo, 315, Savassi. O endereço onde funcionou o Cine Pathé até 1999 quase ganhou uma Livraria da Travessa. “Pensamos seriamente em abrir uma loja lá em 2016. Fizemos um contato, eram condições interessantes, mas o investimento seria alto, não tivemos bala para fazer à época”, conta Rui Campos, dono da Travessa, em entrevista ao Estado de Minas, dias antes da inauguração da décima-quinta unidade da rede, em Brasília. “Nosso projeto é chegar a 16. Ou seja, não fazemos planos de grande expansão”, diz o belo-horizontino de 73 anos.

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As 15 unidades estão no Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e no Distrito Federal, que, depois do shopping CasaPark, ganhou na semana passada uma segunda loja, no ParkShopping.



“Os acervos são parecidos, mas com suas diferenças. Vão ser lojas complementares, acreditamos que Brasília tem público para isso. E somente daqui a seis meses saberemos exatamente o perfil dessa nova loja, se vai ser mais na linha da loja de Botafogo, de Pinheiros ou do Iguatemi”, revelou. “Uma boa livraria precisa interpretar o seu público.”



Segundo Rui, a gestão da Livraria da Travessa tem quatro As como alicerces: Arquitetura (“Os projetos arquitetônicos do escritório da Bel Lobo são muito inteligentes, do mobiliário até a iluminação, sabem valorizar o livro”), Acervo (“Temos livros do mundo inteiro, do ganhador do último Goncourt até o mais vendido na lista do New York Times”), Atendimento (“Sempre digo que o bom livreiro é lacunar, ele não apenas faz indicações, mas escuta o cliente para entender o que ele deseja e encontrar uma sugestão no acervo da loja”) e Administração (“É fundamental ter uma prestação de contas transparente, manter a interação com os fornecedores”).



Nascido em Belo Horizonte, Rui Campos cresceu em um casarão na Rua Pium-Í. Teve contato com a leitura a partir de incursões nas bibliotecas do pai, o advogado Fábio Campos, e do tio, o político Milton Campos, na Rua Tomás Gonzaga, no Lourdes. “Minha casa sempre foi boa de livros. Quando tinha 14 anos, peguei ‘Crime e castigo’ na estante do meu pai e conheci Raskónilkov”, lembra.



Outras duas leituras foram especialmente marcantes na juventude: “Incidente em Antares”, de Erico Verissimo, e “Dez dias que abalaram o mundo”, de John Reed. “Lá em casa o pessoal também tinha adoração pelo Fernando Sabino, amigo de adolescência da minha mãe. E eu nadava no Minas, impossível não se identificar com o Eduardo Marciano”, compara, citando o protagonista de “O encontro marcado”.



Na literatura brasileira contemporânea, Rui Campos aponta Itamar Vieira Junior, Carla Madeira e Socorro Acioli como “fenômenos incríveis” de vendas. “A Carla ficou pelo menos dois anos entre os livros mais vendidos com ‘Tudo é rio’ e com os que vieram depois (“A natureza da mordida”, “Véspera”, “Quando”). Aí veio a Socorro, que está entre os quatro mais vendidos há um ano com ‘A cabeça do santo’ e ‘Oração para desaparecer’. Eu a conheci na Flip, onde começou o fenômeno”. Ele cita “Os imortais”, de Paulliny Tort, como outro best seller nacional. “Esse é um livro que me enlouqueceu: é muito humano, você se reconhece naquela história”, elogia.



Sobre a força das livrarias de rua, como as estabelecidas na Savassi (Jenipapo, Scriptum, Quixote, Da Rua, Ramalhete), ele acredita que se trata de um fenômeno mundial de reação aos excessos digitais. “As livrarias de hoje são bibliotecas”, acredita. “As pessoas querem sair da tela, se atracar com um livro e depois colocá-lo em sua estante”, afirma o admirador de Sérgio Sant’Anna (“Ídolo”) e Drummond (“Poeta absoluto”).



Leia, a seguir, outros trechos da entrevista de Rui Campos ao Estado de Minas.



Espaço de encontro

“As livrarias e as feiras literárias são o espaço de encontro do livro com o leitor. A Flip mudou o mercado editorial brasileiro.”

Resiliência

“A Amazon é uma predadora. O projeto deles é acabar com o mercado livreiro. Mas eles não vão conseguir. O livro é muito resiliente. No Brasil, 92% da venda é livro físico. Toda aquela distopia não se concretizou.”

Além dos livros

“A papelaria responde por 8% do nosso faturamento. Outros 4% são de mídias musicais, sendo que o grande produto hoje não é o CD, mas o LP. Mas o nosso modelo é bem diferente do modelo de outras livrarias, como a Leitura, que é espetacular, mas não é o da Travessa.”

Diversidade

“O nosso problema não é quem compra livros em outros lugares, mas quem não compra livro. Por isso, não existe uma livraria igual a outra nem uma livraria dispensável. Cada uma delas cumpre seu papel. O importante é ter diversidade: cada livraria com seu estilo, sua proposta, sua alma.”

Loja em BH

“Já tive uma aventura em BH com meu irmão (Fábio Campos). Fizemos uma Travessa no Ponteio, o acervo era somente de livros de arte. Depois ele abriu uma Travessa na (avenida) Getúlio Vargas, na Savassi. Era bem animada, tinha um café movimentadíssimo, que fazia mais sucesso até do que a livraria. Aí ele teve problema com o dono da loja e se mudou para a Rua Pernambuco, onde abriu com o nome Mineiriana e durou muito tempo, com o mesmo espírito da Travessa.”

Livro didático

“Antes, para comprar livro de escola, você tinha que ir à livraria. Agora o governo compra milhões de livros, metade é jogada fora ou fica mofando em depósito. Isso tira os alunos de dentro das livrarias. É um erro.”

Futuros leitores

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“O setor que mais cresce no mundo inteiro é o do livro infantil e infantojuvenil. Isso é muito promissor porque é o futuro leitor.”