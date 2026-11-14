“Minas pesa muito”, diz a escritora Nara Vidal

A estrutura do romance anterior, “Puro”, se aproxima de rubricas teatrais e de um conjunto de vozes. Como você encontrou a forma de narrar “Previsão do tempo para Doralice Antunes”?

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A partir da linguagem que a voz da narradora pedia, quis entregar pedaços de vida. Pequenos quadros pintados dessa galeria maior que compõem a vida dela. Por isso, por trazer lembranças e memórias dela, não há um rigor cronológico. As coisas avançam no tempo, mas voltam, ficam emperradas, se contaminam passado e presente. Quem narra também sofre uma alternância. Por vezes um narrador em terceira pessoa interfere no que Doralice diz. Geralmente, utilizei esse recurso para que ela continuasse contando algo que não consegue a primeira pessoa, como a cena de masturbação, por exemplo. Seria impossível para Doralice nos detalhar o que sentiu. Por isso, o narrador em terceira vem para olhar Doralice de cima e tirar dela, na primeira pessoa, o constrangimento e peso de narrar determinadas cenas.

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Também a última parte que está toda no futuro porque são as cartas do jogo dela, foi interessante de trabalhar. Contar no futuro é quase impossível, mas aqui, brincar com a divinação do tarô e relacionar isso ao tempo verbal do que virá me trouxe a possibilidade de metaforizar a previsão dela, mesmo que a previsão, quando vem nas cartas, fala do que já aconteceu. Por isso é um trabalho puramente de linguagem. A forma da última parte também flerta com a poesia. Gosto especialmente da carta do diabo porque acho aquela passagem uma das mais eróticas do texto.

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Como a experiência de viver na Inglaterra modificou seu olhar para o interior de Minas Gerais? O que a distância torna mais nítido e o que faz você questionar na própria memória?

A memória é construída sempre que é chamada, mutável, escorregadia, reptiliana, até. A memória e a forma de volta lá no começo são formas de sustentar e justificar presentes, me parece. Minas ficou como essa melancolia que me compõe. Minas, em especial Guarani, que é a minha referência, é melancólica porque agride com a naturalidade e a doçura do silêncio e da timidez. Minas pesa muito.

Você traduziu recentemente Katherine Mansfield e Virginia Woolf. O que foi mais difícil nesse trabalho? Percebe a influência delas em “Previsão do tempo”?

Não noto uma influência direta. Mas acho que a boa literatura, como é o caso do que produziram Woolf e Mansfield, é sempre ponto de interesse para mim como leitora e como leitora privilegiada que é o que são os tradutores. Pensando nisso, talvez eu tenha estado contaminada pelas texturas e cores de Mansfield e pela mancha na parede de Woolf. (referência ao conto de VW ‘A mancha na parede’, e ao trecho ‘La Tristesse du diable’, do ‘Previsão do tempo para Doralice Antunes’)

Quando encontra, nos livros de Mansfield e Woolf, uma ambiguidade ou uma construção difícil de transportar para o português, como toma suas decisões de tradução? O que mais a fascina na prosa das duas?

Me fascina o compromisso com o experimento e o risco, como eu acho que deve ser. Respeito profundamente artistas, escritores que seguem o risco, que não se deixam preocupar com demandas externas, que escutam unicamente o desejo de escrever sobre o que querem inegociavelmente escrever. Modernistas, Woolf e Mansfield fizeram o que tiveram vontade, tendo como norte o critério estético e literário rigorosíssimo. Traduzir é perder o sono, vez ou outra. E mesmo quando decidimos algo, nem sempre isso significa uma satisfação com a escolha. Pode haver uma demanda da editora que visa o mercado, pode haver algo que se emperra e teima e, quando isso acontece, é preciso tempo ou conversa com outros tradutores.

Acredita que, com as suas palavras, deu voz ao silêncio da vida e dos desejos de mulheres brasileiras como Doralice Antunes?

Eu nunca, nunca seria capaz de uma façanha dessas porque o ser humano nunca está resolvido. E isso é uma sorte para os escritores.

Trechos do livro

“Apelido nenhum pegou em mim. O nome é complicado demais. Insisti muito para que me chamassem de Dora, de Alice, mas da boca de todas as pessoas, até das crianças, sempre saía Doralice. A mãe não deixava ninguém me dar apelido. Nem de Dora nem de Alice. Antes de mim e depois da minha irmã mais velha, a mãe teve uma filha que morreu. Ela queria dar o nome de Alice. Mas o pai não deixou porque queria Dora. Assim, nasceu a Tereza. Coube a mim segurar o desentendimento deles carregando no nome duas mortes. Há palavras que não cabem em boca de criança. Doralice era dessas palavras grandes demais e que não caía bem em boca pequena.”

*

“Doralice foi ficando mesmo aos domingos, que era quando mais sentia gosto de pomba morta na boca. Curiosamente, era também aos domingos que o cheiro do Otávio, o mesmo da festa de casamento, voltava e se misturava com o ar, tão pesado que não soprava uma brisa sequer. De tanto tédio, Tavinho encontrou novamente o buraco que Doralice tinha e lá plantou um menino e uma menina, em anos diferentes. As crianças foram feitas assim, num tédio, num tristeza grande, TV ligada ao fundo. Há quem aposte que foram, as duas, feitas num domingo.”

Antes de Doralice Antunes

Os romances anteriores da escritora mineira Nara Vidal

“Sorte” (Moinhos, 2018)

Terceiro lugar do Prêmio Oceanos, “Sorte” narra a trajetória de Margareth Cunningham, que deixa a Irlanda com a família e chega ao Brasil no século 19. Sua amizade com Mariava, uma mulher escravizada, aproxima duas experiências de opressão. Grávida, Margareth é acolhida numa instituição religiosa que vende os bebês das mulheres ali abrigadas. Entre a violência da escravidão e o controle sobre o corpo feminino, o romance entrelaça os destinos das personagens e de seus filhos, sob o signo da ilha mítica de Hy-Brasil.

“Eva” (Todavia, 2022)

No livro que foi finalista do Prêmio São Paulo, Nara Vidal conta a história de uma mulher cuja liberdade é reprimida desde a infância pela mãe e pela avó, que atribuem seus gestos e desejos à presença do diabo. Cercada por rezas, julgamentos e vigilância, ela cresce marcada pelo controle familiar. Na vida adulta, a dependência afetiva da mãe reaparece em relacionamentos abusivos. O livro explora perdas, violência íntima e a busca de autonomia.

“Puro” (Todavia, 2024)

A narrativa de “Puro” é ambientada em Santa Graça, cidade mineira dos anos 1930. No centro da história estão Lázaro, adolescente adotado por três idosas, e o casarão onde vivem. A ambição de transformar o vilarejo em modelo de virtude e limpeza revela o avanço de ideias eugenistas. Prêmio APCA de melhor romance, “Puro” confronta a violência escondida nos projetos de pureza e nas aparências de respeitabilidade.

Uma sucessão de violências silenciadas

Regina Dalcastagnè - Especial para o Estado de Minas

“Doralice tem sua vida inteira exposta diante de nossos olhos. A vidinha ordinária de uma dona de casa do interior de Minas. De uma mulher que decide fazer “tudo certo”, se tornar uma esposa exemplar, ter filhos, ter uma casa (do marido) para não depender dos outros. Nós desprezamos Doralice, seu mau gosto de classe média, sua sujeição aos pais, ao marido cinza, à própria infelicidade. Não queremos, absolutamente, nos parecer com ela. Mas Doralice é uma mulher e o mundo pesa sobre suas costas. A violência contra as mulheres, em suas diferentes facetas, talvez seja o tema principal do livro. Uma sucessão de violências que são, como costuma acontecer na vida do lado de fora dos livros, violências silenciadas. Levamos um tempo para abandonar o sentimento de superioridade em relação à protagonista, o desprezo zombeteiro, para perceber que, por qualquer deslize, poderíamos estar sufocadas junto dela, que fazemos parte do seu mesmo mundo, um mundo que tentam impor a todas nós.”

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REGINA DALCASTAGNÈ é professora da Universidade de Brasília e pesquisadora, autora de “Uma história da literatura brasileira contemporânea: a narrativa” (Todavia)