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"Livro Infinito", obra coletiva com mais de 200 participantes, tem lançamento na Academia Mineira de Letras

Organizado por Adriano Bitarães, livro nasceu de residências artísticas na Serra do Cipó e reúne poesia, fotografia, artes plásticas e tradições indígenas e quilombolas

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Repórter
12/11/2026 15:59 - atualizado em 12/11/2026 15:59

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“Livro Infinito”, obra coletiva com mais de 200 participantes, tem lançamento na Academia Mineira de Letras
Páginas do &quot;Livro Infinito&quot; exibem a riqueza de grafismos e cosmovisões indígenas, um dos destaques da obra lançada crédito: Reprodução

A Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte, recebe nesta quinta-feira (12/11), às 19h30, o lançamento do “Livro Infinito”, publicado pela Mazza Edições. Com organização e curadoria de Adriano Bitarães, a obra reúne mais de 200 participantes, entre poetas, músicos, artistas plásticos, fotógrafos, antropólogos, lideranças indígenas e quilombolas e mestres da cultura popular.

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O projeto surgiu das residências de arte coletiva da Serra Sagrada, espaço cultural localizado na Serra do Cipó, na Região Central de Minas. A partir dessas experiências, o livro foi ganhando novos colaboradores e se ampliou para incluir contribuições de diferentes regiões do país e de povos de outros países.

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São 368 páginas com forte presença de imagens. A sequência acompanha o ciclo de um dia: começa pela noite, passa pelo amanhecer e pelo entardecer e termina novamente no escuro, numa referência à passagem do tempo que dá nome à obra.

Artes visuais e fotografia

Entre os artistas plásticos estão Jorge dos Anjos, Mário Zavagli, Geraldo Lacerdine, Nila do Cerrado, Fefe Talavera e Mestre Ulisses Pereira Chaves. A parte fotográfica reúne nomes como André Dib, João Marcos Rosa, Marcelo Cavalcanti, Gustavo Figueiroa e Lu Brito.

Música e tradições

O livro também funciona como uma espécie de cancioneiro. Traz canções de músicos como Déa Trancoso, Sérgio Pererê, CeuMar, Socorro Lira, Renata Rosa e Luiz Gabriel Lopes, além dos mestres Verdelinho e João Bá.

Ao lado desse repertório estão registros de tradições musicais diversas: o toré dos povos indígenas do Nordeste, cantos rituais de povos da Amazônia, o Baião de Princesas do terreiro Fanti Ashanti, no Maranhão, cantos do Congado mineiro e o Candombe do Quilombo do Açude, na Serra do Cipó. Composições de músicos ligados à Serra Sagrada, incluindo faixas do álbum “Estandarte”, completam o conjunto.

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Saberes indígenas

Outra parte importante da obra é dedicada às culturas indígenas. O livro reúne grafismos, narrativas, rezas e cosmovisões de povos como Yawanawá, Huni Kuin, Noke Koi, Kuikuro, Mehinako, Waurá, Xukuru-Kariri, Fulni-ô, Guarani e Cofán. A proposta, segundo os organizadores, é tratar a palavra e a imagem também como formas de cuidado e cura, conceito que o projeto chama de “arte-medicina”.

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