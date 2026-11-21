Um dos textos mais intensos, líricos e inspirados da literatura mundial tem espaço nobre, a título de epígrafe, na antologia “Erótica Teórica – Escritos sobre as fronteiras do sexo” (Autêntica Editora), organizado pela professora e pesquisadora Eliane Robert Moraes. Só para dar “água na boca” e atiçar o desejo, eis um trecho do que escreveu Marguerite Yourcenar (1903-1987), em “Memórias de Adriano”:

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“Por vezes sonhei elaborar um sistema de conhecimento humano baseado no erotismo. Uma teoria do contacto na qual o mistério e a dignidade de outrem consistiriam precisamente em oferecer ao Eu esse ponto de ligação com um mundo desconhecido. A volúpia seria, nessa filosofia, a forma mais completa e mais especializada de aproximação com o Outro, uma técnica a mais colocada a serviço do conhecimento de uma individualidade estranha à nossa”.

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Gostou? Pois tem muito mais, e da melhor qualidade, pois Marguerite Yourcenar, primeira mulher a ingressar na Academia Francesa de Letras, está em ótimas companhias nessas páginas. São eles e elas: Susan Sontag, Georges Bataille, Ítalo Calvino, D. H. Lawrence, Roberto Piva, Agustina Bessa-Luís, Carlos Drummond de Andrade, Anne Carson, Yara Frateschi Vieira, Glauco Mattoso, Otavio Frias Filho, Katherine Mansfield, Cristina Peri Rossi, Otto Maria Carpeaux, José Paulo Paes, Reinaldo Moraes, Néstor Perlongher, Sérgio Sant'Anna e Annie Le Brun, entre outros.

Para começar, vamos saber como foi essa seleção de ouro. “Os textos da coletânea não foram escolhidos em função de determinada corrente de pensamento ou da defesa de representatividades. Trata-se de um conjunto heterogêneo, reunido por um critério que observou acima de tudo a potência discursiva de cada qual e a capacidade de livre diálogo entre eles”, conta ao Pensar a professora de literatura brasileira na Universidade de São Paulo (USP), e pesquisadora do CNPq. Ela procurou iluminar algumas “constelações de saberes em torno de Eros”, sem hierarquizá-las ou valorizá-las por critérios alheios ao seu próprio domínio.

Assim, “as teorias, comentários, interpretações e depoimentos presentes no livro foram ditos por gente que assume uma perspectiva de dentro desse universo – pensadoras e pensadores que, cada qual a seu modo, compartilham as qualidades imaginativas, especulativas e profundas que constituem o continente erótico, em particular quando esse se revela por meio das palavras”. Com a revelação de que frequenta a literatura erótica há algumas décadas, “com grande interesse e intensa paixão”, Eliane considera a seleção “um tanto pessoal, e não seria equivocado se identificar aí uma inspiração autobibliográfica”.

PALAVRAS ENTRELAÇADAS

O leitor atento vai notar que as palavras “erótica” e teórica” têm as mesmas letras, e, curioso, vai querer saber o porquê. Alguns podem também se lembrar da canção-manifesto de Madonna, sucesso dos anos 1990. Eliane explica. “O feliz encontro das palavras erótica e teórica, que compõe um anagrama, surpreende com uma inesperada conciliação dos contrários, nos permitindo conhecer os mais instigantes pontos de contato entre o sexo e o pensamento.”

Já a “rainha do pop”, que não está no livro, mas bem que poderia, entra em sintonia fina com os pensadores. Eliane com a palavra: “É digno de nota que o erotismo tenha se tornado um tema recorrente nas produções de certos artistas contemporâneos, como é o caso de Madonna, que foi pioneira na criação de performances sensuais a partir dos anos 1990. Há uma sintonia interessante entre o que ela tem produzido na música desde então e as reflexões de importante pensadores da mesma época que vem explorando tais fronteiras do sexo, não raro com resultados excepcionais lado a lado.”

Fruto de décadas de leitura e pesquisas, para conceber e organizar a antologia que atravessa mais de um século de pensamento sobre o desejo, o livro reúne 21 autores de 11 nacionalidades com escritos na forma de ensaio, crônica, manifesto, depoimento e excerto de diários escritos, além do texto de abertura assinado pela organizadora. E por que falar em erotismo nos tempos atuais? A resposta é bem simples e ampla. “O erotismo diz respeito a todos nós, sem escapatória”.

Os textos de não ficção tratam de várias possibilidades de se pensar o erotismo, as fantasias sexuais e a própria ideia de ficção que o realismo não dá conta. “Em matéria de erotismo, a fantasia sempre triunfa sobre a realidade”, destaca a pesquisadora, certa de que fez da obra, de inspiração autobibliográfica, uma espécie de catecismo erótico. Os textos reunidos por ela “ecoam questões de fundo da vida erótica que nos assombram desde sempre, a começar pela repetida ânsia de saber como pode realmente a vida mental dar conta das indecências que as demandas carnais não cessam de produzir”.

Soraia Piva/Editoria de arte

TRÊS EIXOS

Para investigar essa e outras questões, Eliane faz um painel com autores de épocas, idiomas e gêneros diversos, indo do início do século 20 ao primeiro quarto do 21, do austríaco Robert Musil (1880-1942), o mais velho do grupo, à brasileira Amara Moira, de 1985, a mais jovem. O traço de união entre autores tão distintos começa na linguagem.

Diante de material tão heterogêneo, Eliane optou por não seguir uma corrente teórica ou defender tese específica. Conforme divulgado pela editora, o critério foi reunir textos por afinidade discursiva, deixando que dialogassem livremente entre si. O resultado se encontra organizado em três eixos, Pensamento, Corpo e Palavra, que funcionam menos como categorias estanques e mais como um caleidoscópio que a organizadora descreve, em seu texto de apresentação, como um mergulho no "reino equívoco, promíscuo e absoluto do erotismo".

Na primeira parte, Pensamento, predomina o raciocínio conceitual: Sontag, Calvino, Bataille, Lawrence e Musil interrogam as bases filosóficas do erotismo e de seus desdobramentos, como a pornografia, o obsceno e o riso, enquanto Piva imprime uma inflexão política ao debate e Bessa-Luís e Drummond de Andrade colocam o problema com humor e sagacidade.

Em Corpo, a fisicalidade erótica ganha protagonismo: a canadense Anne Carson, recentemente agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura, participa da antologia com o ensaio “Desejo e sujeira: ensaio sobre a fenomenologia da poluição feminina na Antiguidade). Ela e Yara Frateschi Vieira se voltam a diferentes momentos históricos para investigar a ideia da sujeira, tanto como substância concreta quanto como figura de linguagem, historicamente associada ao corpo feminino, e discutem as implicações éticas, políticas e estéticas dessa associação, enquanto Mattoso e Frias Filho registram, em depoimentos diretos, cenas íntimas vividas em espaços públicos, e Mansfield e Peri Rossi exploram os pontos de contato entre sexo e fantasia.

A terceira parte, Palavra, contempla escritos sobre escritos: Carpeaux lê Henry Miller, Paes lê Pietro Aretino, Bataille lê Emily Brontë, Amara Moira lê James Joyce e Reinaldo Moraes lê Philip Roth, num jogo de intérpretes e interpretados que Sant'Anna e Le Brun abrem e fecham questionando a própria pertinência de se escrever sobre obscenidades. O conjunto da obra é dedicado à memória da francesa Annie Le Brun (1942-2024), uma das autoras presentes na coletânea.

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“ERÓTICA TEÓRICA – ESCRITOS SOBRE AS FRONTEIRAS DO SEXO”

Organização de Eliane Robert Moraes

Autêntica Editora

384 páginas

Livro físico: R$ 97,80