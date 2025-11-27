Assine
Quem é Anne Carson, a autora genial de 'A beleza do marido'

Conheça a trajetória da escritora canadense que mistura poesia, ensaio e mitologia grega e conquistou prêmios e uma legião de fãs pelo mundo

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
27/11/2025 15:26 - atualizado em 27/11/2025 15:45

Quem é Anne Carson, a autora genial de 'A Beleza do Marido'
Anne Carson, escritora de 'A Beleza do Marido' crédito: Reprodução/ Redes

Conhecida por suas obras literárias poéticas e ficcionais, a escritora canadense Anne Carson conquista cada vez mais públicos com seus projetos únicos.

A beleza do marido, livro inicialmente publicado em 2001, mescla ficção e ensaio para contar a história de um casamento em ruínas em 29 capítulos, ou “tangos”, como a autora define. Com ele, Carson se tornou a primeira mulher a vencer o prêmio T. S. Eliot.

Nascida em Toronto, em 1950, Carson é conhecida por um estilo literário único, que transita entre gêneros. Além de escritora, a autora é especialista em grego antigo, dá aulas do idioma e traduz textos clássicos.

A classicista busca trazer referências à mitologia e a filósofos gregos em seus livros, mas de uma forma totalmente moderna e acessível. Poemas em verso livre, diálogos que parecem peças de teatro, análises críticas e trechos puramente narrativos, tudo isso está na abordagem da autora.

Uma carreira de prêmios e reconhecimento

Anne Carson é uma das autoras mais premiadas de sua geração. Além do T.S. Eliot Prize, a autora foi premiada com o Griffin Poetry Prize e a MacArthur Fellowship, uma prestigiosa bolsa concedida a pessoas com talento excepcional em suas áreas.

Sua capacidade de explorar temas como o amor, o desejo, a perda e a passagem do tempo, com uma linguagem precisa, atrai leitores com interesses distintos. A estrutura de suas obras dialoga com a forma como consumimos informação hoje, em blocos curtos e impactantes.

Algumas obras da escritora publicadas no Brasil

  1. Autobiografia do Vermelho: Um romance em versos

  2. Sobre aquilo em que eu mais penso: Ensaios

  3. Falas Curtas

  4. A beleza do marido: Um ensaio ficcional em 29 tangos

  5. Eros, o doce-amargo: Um ensaio

  6. O método Albertine

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

