Quem é Anne Carson, a autora genial de 'A beleza do marido'
Conheça a trajetória da escritora canadense que mistura poesia, ensaio e mitologia grega e conquistou prêmios e uma legião de fãs pelo mundo
Conhecida por suas obras literárias poéticas e ficcionais, a escritora canadense Anne Carson conquista cada vez mais públicos com seus projetos únicos.
“A beleza do marido”, livro inicialmente publicado em 2001, mescla ficção e ensaio para contar a história de um casamento em ruínas em 29 capítulos, ou “tangos”, como a autora define. Com ele, Carson se tornou a primeira mulher a vencer o prêmio T. S. Eliot.
Nascida em Toronto, em 1950, Carson é conhecida por um estilo literário único, que transita entre gêneros. Além de escritora, a autora é especialista em grego antigo, dá aulas do idioma e traduz textos clássicos.
A classicista busca trazer referências à mitologia e a filósofos gregos em seus livros, mas de uma forma totalmente moderna e acessível. Poemas em verso livre, diálogos que parecem peças de teatro, análises críticas e trechos puramente narrativos, tudo isso está na abordagem da autora.
Uma carreira de prêmios e reconhecimento
Anne Carson é uma das autoras mais premiadas de sua geração. Além do T.S. Eliot Prize, a autora foi premiada com o Griffin Poetry Prize e a MacArthur Fellowship, uma prestigiosa bolsa concedida a pessoas com talento excepcional em suas áreas.
Sua capacidade de explorar temas como o amor, o desejo, a perda e a passagem do tempo, com uma linguagem precisa, atrai leitores com interesses distintos. A estrutura de suas obras dialoga com a forma como consumimos informação hoje, em blocos curtos e impactantes.
Algumas obras da escritora publicadas no Brasil
-
Autobiografia do Vermelho: Um romance em versos
-
Sobre aquilo em que eu mais penso: Ensaios
-
-
A beleza do marido: Um ensaio ficcional em 29 tangos
-
Eros, o doce-amargo: Um ensaio
-
O método Albertine
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata