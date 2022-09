Primeira leitura: 'Falas curtas', de Anne Carson

"Falas curtas", de Anne Carson, foi recém-lançado pela editora mineira Relicário (foto: Einar Falur Ingólfsson)



“Fala Curta Sobre as Esperanças”





Espero em breve viver numa casa toda

de borracha. Imaginem como seria fácil se deslocar

de um cômodo a outro! Um bom pulo e já

chegamos. Um amigo meu teve as mãos derretidas

por uma bomba incendiária durante a guerra.

Agora, mais uma vez, ele vai aprender a

passar adiante o pão na hora do jantar.

Aprender é viver. Aliás, estou querendo convidá-lo hoje à noite.

Aprender tem o mesmo gosto da vida.

Ele diz coisas assim.

*

“Fala Curta Sobre Destinos de Viagem”





Viajei até um lugar em ruínas.

Havia três portões escancarados

e uma cerca quebrada.

Não eram escombros de nada em especial.

Um lugar chegou ali e se espatifou.

Depois disso ficou sendo um lugar em ruínas.

A luz batia nele.

*

“Fala Curta Sobre Van Gogh”





Eu bebo para entender o céu amarelo

o enorme céu amarelo, dizia Van Gogh.

Quando olhava o mundo enxergava os pregos

que prendem as cores às coisas

e via a dor dos pregos.

*

“Fala Curta Sobre a Leitura”





Alguns pais detestam ler mas

adoram levar a família em viagem.

Alguns filhos detestam viagens mas adoram ler.

Engraçado como é frequente se encontrarem

no mesmo automóvel.

Vislumbrei os estupendos ombros nitidamente definidos das Rochosas

por entre parágrafos de Madame Bovary.

Sombras de nuvens percorriam lânguidas o imenso pescoço de pedra,

delineavam os flancos plantados de abetos.

Desde então não posso ver pêlos em carne feminina sem me perguntar: Decíduos.

*

“Fala Curta Sobre a Minha Tarefa”





Minha tarefa é carregar os fardos secretos desse mundo.

As pessoas assistem curiosas.

Ontem de manhã quando o sol nasceu, por exemplo,

vocês poderiam me ver no quebra-mar com uma carga de gaze.

Também carrego ideias despropositadas e pecados em geral,

ou qualquer ação infeliz que tenha cabido a vocês nesta hora.

Podem acreditar.

O animal que trota

pode restaurar o vermelho

dos corações vermelhos.

*

“Fala Curta Sobre o Hedonismo”





A beleza me deixa sem esperança.

Nem pergunto mais por que, só quero ir embora.

Quando olho para a cidade de Paris

me dá vontade de enlaçá-la com as pernas.

Quando vejo você dançar sinto uma imensidão impiedosa,

como um marujo no meio de uma calmaria.

Desejos redondos feito pêssegos brotam em mim a noite inteira,

já não colho mais o que cai.





*

Tradução de Laura Erber e Sergio Flaksman

Sobre a autora





A canadense Anne Carson nasceu em Toronto, em 1950. Poeta, ensaísta, professora de letras clássicas e tradutora, tendo traduzido para o inglês peças de Eurípides, Sófocles e poemas de Safo, tem o seu nome incluído nos últimos anos entre as apostas ao Prêmio Nobel de Literatura. Vencedora dos prêmios Lannan Award, o Pushcart Prize, o Griffin Trust Award for Excellence in Poetry, uma bolsa Guggenheim e o MacArthur “Genius” Award, Carson tem livros publicados no Brasil, entre eles “O método Albertine” (Jabuticaba, 2017), “Autobiografia do vermelho” (Editora 34, 2021) e este “Falas curtas”, recém-lançado pela editora mineira Relicário. Nas biografias que acompanham seus livros, ela prefere ser definida com a seguinte frase: “Anne Carson nasceu no Canadá e ganha a vida dando aulas de grego antigo” .

(foto: Reprodução)