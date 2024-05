Anne Carson



XIV. Tateando para calcular as dimensões a princípio você acha que é pedra depois tinta ou água preta onde a mão mergulha depois uma tigela de outro lugar de onde você puxa não tem mais mão



Hoje eu não ganhei. Mas quem sabe amanhã.

Ele diria para si mesmo ao descer as escadas.

Logo ele ganhou.



Ainda bem porque na fumaça da sala ele se viu apostando

a fazenda do avô (que nem era dele)

e quarenta mil em dinheiro vivo (que eram dele).



Ah para contar à ela imediatamente ele saiu rebatendo pela calçada

até o orelhão mais próximo, a chuva das 5 da manhã saraivando

no pescoço.

Alô.



A voz dela saiu cortada. Onde você estava ontem à noite.

O temor rasga seu ardor.

Ah não



ele consegue ouvir ela escolher agora outra flecha da sua

pequena aljava

e a raiva cresce feito árvores na voz dela segurando

o coração dele no alto.



Só me sinto limpo ele diz de repente quando acordo ao seu lado.

A sedução da força vem de baixo.

Com um dedo

o rei do inferno escreve as iniciais dela no vidro como se fossem

coisas escaldadas.

É na dor visceral que a lenda

do marido brilha, canta.

Sobre o livro e a autora

“A beleza do marido” é um ensaio da canadense Anne Carson sobre a ideia do poeta John Keats de que beleza é verdade, e também a história de um casamento narrada em 29 tangos. Especialista em literatura grega clássica, Carson tornou-se a primeira mulher a vencer o prêmio T. S. Eliot com este livro.

“Foi um desafio trabalhar um livro que é a junção da liberdade criativa do ensaio ficcional e uma coreografia altamente estruturada. Improviso e rigidez: tudo que pode definir um tango em tradução”, contam as tradutoras Emanuela Siqueira e Julia Raiz, na apresentação. “É preciso saber o tom casual e os tons inflamados das conversas com as palavras que parecem ter sido tirados de dicionários antigos”, complementam.

O lançamento de “A beleza do marido” no Brasil é da editora Bazar do Tempo, a mesma que editou “Eros, o doce-amargo”, de Carson, no ano passado.

capa do livro "A beleza do marido: Um ensaio ficcional em 29 tangos" reprodução

“A beleza do marido: Um ensaio ficcional em 29 tangos”

• De Anne Carson

• Tradução de Emanuela Siqueira e Julia Raiz

• Bazar do Tempo

• 168 páginas

• R$ 59