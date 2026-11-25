Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O filme “As Novas Desventuras de Cliff Booth” se passa em Los Angeles no ano de 1977, oito anos após os acontecimentos exibidos no filme anterior de Quentin Tarantino. Cliff Booth abandonou o trabalho de dublê. Ele atua como atendente de bar, trabalha ocasionalmente como projecionista de cinema e obtém renda extra com serviços pesados.

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A rotina muda quando uma agente de um astro da televisão procura Cliff. O contato envolve o protagonista em uma rede composta por chantagens, traições e disputas entre criminosos.

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Parceria entre Quentin Tarantino e David Fincher

Quentin Tarantino escreveu o roteiro da obra, função que também exerceu em "Era Uma Vez em... Hollywood". A direção ficou a cargo de David Fincher, conhecido por produções como "Seven - Os Sete Crimes Capitais", "Zodíaco" e "Clube da Luta”.

Além de Brad Pitt, o elenco é acompanhado pelos seguintes nomes:

Elizabeth Debicki

Scott Caan

Yahya Abdul-Mateen II

Carla Gugino

Peter Weller

O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 25 de novembro. A exibição na plataforma Netflix começa em 23 de dezembro.

Avaliação dos críticos

Drew Taylor, da publicação "TheWrap", citado pelo portal Onet, chamou o filme de triunfo absoluto. O crítico recomendou que o público assista à produção na maior tela de cinema disponível.

Clayton Davis, da revista "Variety", avaliou a atuação de Brad Pitt como o melhor trabalho do ator desde "Era Uma Vez em... Hollywood", papel que garantiu a ele um Oscar. Davis elogiou a atuação de Elizabeth Debicki e destacou o desempenho de Scott Caan e Peter Weller.

Ricky Valero, membro da Critics Choice Association, classificou o projeto como um dos melhores filmes do ano. Valero destacou a estética visual na representação entre Los Angeles e o cinema, além do carisma mantido por Brad Pitt.

Germain Lussier, do Gizmodo, definiu a obra como sua favorita no ano. O profissional elogiou as doses de humor e o enredo de difícil previsão.

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Analistas elogiaram a junção de estilos entre os realizadores: o perfeccionismo e a direção precisa característicos de David Fincher combinados com os diálogos, a imprevisibilidade e o humor de Quentin Tarantino.