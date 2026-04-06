Maiores salários de Hollywood: veja os atores mais bem pagos dos últimos anos

A notícia de que Brad Pitt vai receber o maior cachê de sua carreira — cerca de 40 milhões de dólares — para protagonizar “The Adventures of Cliff Booth” mostra apenas uma fração do que um astro desse nível realmente pode ganhar. Embora o valor seja impressionante, Pitt não esteve sozinho no topo. Nos últimos anos, uma elite de astros comandou cifras astronômicas por suas atuações, garantindo seu lugar entre os mais bem pagos do cinema.

Os salários variam conforme o projeto e o poder de bilheteria de cada ator, mas alguns nomes se destacaram consistentemente no período. Contratos que incluíram participação nos lucros, por exemplo, puderam multiplicar os ganhos de forma exponencial. Esse foi o caso do líder absoluto deste ranking, que transformou um sucesso de bilheteria em um dos maiores pagamentos da história recente do cinema.

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Confira a lista dos 10 maiores salários pagos a atores entre 2021 e 2024 e os filmes que renderam essas fortunas.

Tom Cruise: com um acordo que lhe garantiu uma porcentagem dos lucros de "Top Gun: Maverick" (2022), o ator faturou mais de 100 milhões de dólares, estabelecendo um novo patamar na indústria. Will Smith: pelo drama "Emancipation - Uma História de Liberdade" (2022), o ator recebeu um cachê de aproximadamente 35 milhões de dólares. Leonardo DiCaprio: para estrelar a sátira "Não Olhe Para Cima" (2021), da Netflix, o ator negociou um salário de 30 milhões de dólares. Brad Pitt: mesmo antes do filme de F1, Pitt já havia garantido 30 milhões de dólares pelo projeto, que foi produzido pela Apple e lançado em 2025. Dwayne “The Rock” Johnson: um dos atores mais requisitados do período, Johnson recebeu 22,5 milhões de dólares para estrelar o filme de super-herói "Adão Negro" (2022). Ryan Reynolds: pelo musical natalino "Spirited - Um Conto Natalino" (2022), Reynolds garantiu um pagamento de 20 milhões de dólares. Chris Hemsworth: para retornar ao papel do mercenário Tyler Rake em "Resgate 2" (2023), o astro australiano recebeu 20 milhões de dólares. Vin Diesel: a longevidade da franquia "Velozes e Furiosos" continuou rendendo bons frutos, com um cachê de 20 milhões de dólares para o ator em "Velozes e Furiosos 10" (2023). Tom Hardy: para vestir o traje do anti-herói mais uma vez em "Venom: Tempo de Carnificina" (2021), o ator britânico também faturou 20 milhões de dólares. Joaquin Phoenix: após o sucesso do primeiro filme, que lhe rendeu o Oscar, Phoenix teve seu salário aumentado para 20 milhões de dólares para a sequência "Coringa: Delírio a Dois" (2024). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.