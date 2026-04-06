Como é calculado o salário de um ator de Hollywood como Brad Pitt

O anúncio de que Brad Pitt receberá o maior salário de sua carreira, cerca de 40 milhões de dólares, para estrelar "The Adventures of Cliff Booth", revela apenas uma parte dos ganhos de uma estrela desse calibre. A produção da Netflix, que serve como sequência para "Era Uma Vez em... Hollywood" com direção de David Fincher e roteiro de Quentin Tarantino, tem previsão de lançamento para 2026. O valor fixo, conhecido como "pay-or-play", funciona como uma garantia mínima que o ator recebe independentemente do sucesso ou fracasso do filme e supera seus recordes anteriores, como os US$ 35 milhões por "Wolfs" e os US$ 30 milhões por "F1".

Essa quantia inicial, no entanto, é frequentemente apenas o ponto de partida. A maior parte da fortuna de um astro de Hollywood vem de acordos complexos negociados antes mesmo do início das filmagens. Esses contratos transformam os atores em verdadeiros parceiros de negócio dos estúdios, atrelando seus ganhos diretamente ao desempenho comercial da produção.

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Para atores do primeiro escalão, como Pitt, o salário base é robusto, mas os bônus e participações podem multiplicar esse valor várias vezes. É um modelo desenhado para recompensar os nomes que atraem o público para os cinemas ou para os serviços de streaming.

Além do salário fixo: como funcionam os bônus

Os contratos milionários de Hollywood são estruturados com diversas cláusulas de remuneração variável. Entender como funcionam esses mecanismos ajuda a compreender por que os ganhos totais de um ator podem superar, e muito, o salário divulgado inicialmente. Os principais modelos incluem:

Participação na bilheteria: conhecida como "pontos percentuais", essa cláusula dá ao ator uma porcentagem da arrecadação bruta do filme. As maiores estrelas podem negociar o "first-dollar gross", um acordo raro que lhes garante uma fatia da receita desde o primeiro ingresso vendido, antes mesmo de o estúdio cobrir seus custos.

Bônus de performance: são valores extras pagos quando o filme atinge metas específicas de bilheteria. Por exemplo, um ator pode receber um bônus de 5 milhões de dólares se o filme ultrapassar a marca de 300 milhões em arrecadação global, com pagamentos adicionais a cada novo patamar alcançado.

Participação nos lucros líquidos: neste modelo, o ator recebe uma porcentagem do lucro final da produção, após a dedução de todos os custos de produção, marketing e distribuição. Embora pareça justo, é um terreno complexo, pois os estúdios têm maneiras de inflar os custos e reduzir o lucro declarado.

Com a ascensão do streaming, um novo modelo se consolidou. Plataformas como Netflix e Apple TV+ costumam oferecer salários fixos ainda maiores para compensar a ausência de bônus de bilheteria, já que seus filmes não têm uma janela de exibição tradicional nos cinemas. Assim, o ganho total é pago de forma antecipada, garantindo uma quantia elevada e eliminando os riscos de um desempenho fraco nas bilheterias. O acordo de Brad Pitt com a Netflix para "The Adventures of Cliff Booth" exemplifica exatamente esse modelo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.