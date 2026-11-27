Prêmio de literatura bate recorde de inscritos mas não escolhe vencedor por 'falta de qualidade' nos textos
Com mais de 1,6 mil inscritos e maioria brasileira, tradicional concurso literário de 50 mil euros prioriza rigor e abre debate sobre qualidade
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O júri do Prêmio LeYa 2026 decidiu, por unanimidade, não premiar nenhum dos 1.684 textos originais enviados. O prêmio no valor de 50 mil euros foi criado em 2008 por iniciativa do grupo editorial de mesmo nome.
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A determinação ocorreu "por entender que nenhuma das obras finalistas correspondeu aos parâmetros de qualidade literária exigidos", segundo comunicado oficial.
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Foi a quarta vez que a premiação de 50 mil euros não foi atribuída pela falta de obras que cumprissem "os padrões de exigência" do concurso literário. O mesmo resultado ocorreu anteriormente nas edições de 2010, 2016 e 2019.
O júri do concurso é constituído pelos portugueses Manuel Alegre, José Carlos Seabra Pereira e Isabel Lucas, pelo moçambicano Lourenço do Rosário, pela angolana Ana Paula Tavares e pela brasileira Josélia Aguiar.
No ano passado, o vencedor foi "A sombra das árvores no inverno", da portuguesa Carla Pais. O último autor brasileiro premiado pelo concurso foi Victor Vidal, pela obra "Não há pássaros aqui", em 2023.
A premiação se destina a romances inéditos de ficção literária em português, aberto a autores de qualquer nacionalidade sem limite de idade. Os originais são inscritos com pseudônimo, e a autoria só é revelada após a decisão do júri.
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Além do valor em dinheiro, o prêmio costuma incluir a publicação da obra vencedora e abrir portas para a divulgação de novos autores no Brasil, em Portugal e em outros países lusófonos.
Candidaturas por país
Esta se tornou a edição mais concorrida da história do Prêmio LeYa. O Brasil reuniu o maior número de participantes ao registrar 1.032 concorrentes, seguido diretamente por Portugal, com 548 inscritos.
A relação de autores inscritos contou com originais enviados de diversas localidades:
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Brasil com 1.032 candidatos
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Portugal com 548 candidatos
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Moçambique com 29 candidatos
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Angola com 22 candidatos
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Alemanha com oito candidatos
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Reino Unido com sete candidatos
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Espanha com cinco candidatos
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Estados Unidos com cinco candidatos
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São Tomé e Príncipe com três candidatos
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Guiné-Bissau com dois candidatos
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Japão com um candidato
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Paraguai com um candidato
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Sérvia com um candidato
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