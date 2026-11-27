Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O júri do Prêmio LeYa 2026 decidiu, por unanimidade, não premiar nenhum dos 1.684 textos originais enviados. O prêmio no valor de 50 mil euros foi criado em 2008 por iniciativa do grupo editorial de mesmo nome.

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A determinação ocorreu "por entender que nenhuma das obras finalistas correspondeu aos parâmetros de qualidade literária exigidos", segundo comunicado oficial.

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Foi a quarta vez que a premiação de 50 mil euros não foi atribuída pela falta de obras que cumprissem "os padrões de exigência" do concurso literário. O mesmo resultado ocorreu anteriormente nas edições de 2010, 2016 e 2019.

O júri do concurso é constituído pelos portugueses Manuel Alegre, José Carlos Seabra Pereira e Isabel Lucas, pelo moçambicano Lourenço do Rosário, pela angolana Ana Paula Tavares e pela brasileira Josélia Aguiar.

No ano passado, o vencedor foi "A sombra das árvores no inverno", da portuguesa Carla Pais. O último autor brasileiro premiado pelo concurso foi Victor Vidal, pela obra "Não há pássaros aqui", em 2023.

A premiação se destina a romances inéditos de ficção literária em português, aberto a autores de qualquer nacionalidade sem limite de idade. Os originais são inscritos com pseudônimo, e a autoria só é revelada após a decisão do júri.

Além do valor em dinheiro, o prêmio costuma incluir a publicação da obra vencedora e abrir portas para a divulgação de novos autores no Brasil, em Portugal e em outros países lusófonos.

Candidaturas por país

Esta se tornou a edição mais concorrida da história do Prêmio LeYa. O Brasil reuniu o maior número de participantes ao registrar 1.032 concorrentes, seguido diretamente por Portugal, com 548 inscritos.

A relação de autores inscritos contou com originais enviados de diversas localidades:

Brasil com 1.032 candidatos

Portugal com 548 candidatos

Moçambique com 29 candidatos

Angola com 22 candidatos

Alemanha com oito candidatos

Reino Unido com sete candidatos

Espanha com cinco candidatos

Estados Unidos com cinco candidatos

São Tomé e Príncipe com três candidatos

Guiné-Bissau com dois candidatos

Japão com um candidato

Paraguai com um candidato

Sérvia com um candidato Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Suíça com um candidato



