O Prêmio LeYa, um dos mais importantes da literatura em língua portuguesa e que revelou “Torto Arado”, do brasileiro Itamar Vieira Junior, não terá vencedor em 2026. O júri, reunido na terça-feira (24/11) na sede do grupo editorial LeYa, em Alfragide, nos arredores de Lisboa, decidiu por unanimidade não conceder a distinção, segundo o jornal português “Público”.

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De acordo com o comunicado da editora, o júri entendeu que “nenhuma das obras finalistas correspondeu aos parâmetros de qualidade literária exigidos pelo prêmio”. O regulamento permite que a premiação fique sem vencedor.

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Na justificativa, os jurados afirmaram que, embora todos os finalistas tivessem algumas qualidades, em diferentes graus, nenhum atingiu, em estrutura temática e formal e em expressão estilística, o nível estético do LeYa. Quatro romances chegaram à fase final.

Edição recorde

A decisão veio justamente na edição mais concorrida da história do prêmio, com 1.684 originais inscritos, contra 1.460 no ano passado. O LeYa distingue romances inéditos escritos em português, de autores de qualquer nacionalidade, que concorrem com pseudônimo; a identidade do autor só é revelada depois da decisão do júri. O vencedor recebe 50 mil euros, valor que já foi de 100 mil euros, e tem o livro publicado pela editora.

É a quarta vez, em 19 edições, que o prêmio fica sem vencedor. O mesmo aconteceu em 2010, 2016 e 2019. Em 2020, o concurso foi suspenso por causa da pandemia de Covid-19. A última vencedora foi a portuguesa Carla Pais, em 2025, com “A Sombra das Árvores no Inverno”.

Criado em 2008, o LeYa já premiou quatro brasileiros. O mais conhecido é Itamar Vieira Junior, que venceu em 2018 com “Torto Arado”, seu romance de estreia. O livro, que acompanha duas irmãs no sertão baiano e aborda a herança da escravidão no campo, ganhou depois os prêmios Jabuti e Oceanos, em 2020, e se tornou um dos maiores sucessos da literatura brasileira recente.

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Os outros brasileiros premiados foram Murilo Carvalho, com “O Rastro do Jaguar” (2008), Celso José da Costa, com “A Arte de Driblar Destinos” (2022), e Victor Vidal, com “Não Há Pássaros Aqui” (2023).