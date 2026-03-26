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Revista Bula abre inscrições para concurso de poesia

Dedicado a poemas avulsos, concurso vai escolher dez autores para publicação digital e prevê R$ 35 mil em prêmios

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Repórter
26/03/2026 12:50

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Bula Prêmio de Poesia
Bula Prêmio de Poesia crédito: Revista Bula

A Revista Bula abriu inscrições para a primeira edição do Bula Prêmio de Poesia, voltado a autores de língua portuguesa. O concurso recebe textos até 25 de maio de 2026 e prevê R$ 35 mil em prêmios, além da publicação dos vencedores em uma coletânea digital com circulação internacional.

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Dedicado a poemas avulsos, o prêmio aceita textos entre 400 e 6 mil caracteres, inclusive já publicados, desde que os autores detenham os direitos. A seleção será feita em três etapas, com a escolha de 100 semifinalistas, depois 50 finalistas e, por fim, dez vencedores. Os três primeiros colocados recebem R$ 15 mil, R$ 8 mil e R$ 5 mil, respectivamente; os demais premiados ganham R$ 1 mil cada.

Os 50 finalistas terão seus poemas divulgados no site do prêmio, enquanto os dez primeiros integrarão uma antologia digital distribuída pela plataforma Kindle Unlimited.

O júri reúne os escritores Ana Miranda, Cláudia Roquette-Pinto, Ana Martins Marques, Nicolas Behr e Carlos Willian Leite, editor da Bula. Com a iniciativa, a revista passa a investir também em concursos dedicados à poesia contemporânea, ampliando sua atuação no campo literário em língua portuguesa.

Mais informações e regulamento completo no site premios.revistabula.com.

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Os jurados do 1º Bula Prêmio de Poesia: Ana Miranda, Ana Martins Marques, Cláudia Roquette-Pinto e Nicolas Behr
Os jurados do 1º Bula Prêmio de Poesia: Ana Miranda, Ana Martins Marques, Cláudia Roquette-Pinto e Nicolas Behr Revista Bula/Reprodução

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