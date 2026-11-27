Cauby Peixoto (1931-2016) está de volta aos palcos na pele do ator Diogo Vilela. Nesta sexta-feira (27/11), às 20h, o Sesc Palladium recebe o musical “Cauby – Uma paixão”, dirigido por Marco Aurélio Monteiro.

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É a terceira vez que Vilela interpreta o astro da música brasileira. Com “Cauby! Cauby!” (2006), ele ganhou o Prêmio Shell de Melhor Ator. Também fez “Cauby! Cauby! Uma lembrança” (2018).

“Peixoto gostou e aprovou a minha interpretação. Confiava em mim, porque era bem específico como cantor. Cedeu suas roupas, sua peruca”, informa Diogo.

Celebração e nostalgia

“É uma celebração dele, o espetáculo evoca novamente essa alegria e nostalgia”, diz o diretor Marco Aurélio Monteiro.

Diogo Vilela encarna Cauby Peixoto acompanhado da banda formada por Roberto Bahal (piano), Helbe Machado (bateria) e Fernando Trocado (sax e sopro).

O repertório vai da clássica “Conceição”, o maior sucesso do artista, a “Molambo”, “Samba do avião”, “Eu e a brisa”, “Onde anda você” e “Força estranha”.

“É um espetáculo muito emocionante, as pessoas ficarão felizes com Diogo, que dá um show sem ser caricato no registro de barítono”, ressalta o diretor. O novo trabalho foi idealizado durante a pandemia por Vilela e sua sócia Marília Milanez como uma forma de resistência em meio às incertezas daquele período.

“A história do Cauby, assim como de todo artista, tem seus altos e baixos”, explica o diretor. O musical apresenta as diferentes fases da carreira do cantor, abordando também o fato de revistas e jornais questionarem sua sexualidade.

“Diogo entra, agradecendo a presença do público. Então começa a cantar, contando a história de Cauby”, detalha Marco Aurélio. “Conta sobre o começo, quando ele saiu de Niterói. Aos 17 anos, foi se apresentar na boate Oasis, em São Paulo, em turnos alternativos, pois não tinha idade para frequentá-la.”

Com direção musical de Liliane Secco e Roberto Bahal, a peça começa com “Blue gardenia”, jazz regravado pelo cantor em seu primeiro disco, e termina com Diogo entregando o clássico “My way” de Frank Sinatra.

“É muito bacana tocarmos 'Começaria tudo outra vez', de Gonzaguinha, e 'Lembrança', de Angela Maria”, comenta o diretor. Em 2026, Angela dividiu o palco pela última vez com Cauby na turnê comemorativa de 60 anos da carreira de ambos, doze dias antes da morte do amigo.

Jovens na plateia

O público do musical não reúne apenas pessoas de idade, que conheceram Cauby. “Vão muitos jovens que os pais levam ao teatro. Eles se apaixonam por Cauby”, afirma Marco Aurélio.

“O Brasil sempre vai ter público para ele. Tem fã-clube até hoje, as pessoas são loucas nele. É uma voz com mais de seis décadas de carreira, então é importante este tributo”, reforça Diogo Vilela.

“Ele é apaixonante, falou de paixão a vida toda e nas suas músicas. Um ser humano maravilhoso”, ressalta o ator.

“CAUBY – UMA PAIXÃO”

Musical com Diogo Vilela. Direção de Marco Aurélio Monteiro. Nesta sexta-feira (27/11), às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Inteira: R$ 160 (plateia 1), R$ 120 (plateia 2) e R$ 90 (plateia 3), com meia-entrada na forma da lei. Vendas on-line na plataforma Sympla.



Outras atrações

>>> Segredos do Acaiaca

O grupo Teatro da Fumaça apresenta no domingo (29/11) três sessões de “Os segredos do Acaiaca”, experiência teatral imersiva realizada no bunker do edifício, cartão-postal da capital. Em cena, Dorinha e Tunico, antigos funcionários do Cine Acaiaca, desvendam mistérios do prédio. Às 10h, 11h e 12h, na Avenida Afonso Pena, 867, Centro. Ingressos na plataforma Sympla, a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).



>>> “Cabareth 60+”

Palhaços e música ao vivo fazem parte de “Cabareth 60+”, novo trabalho do Instituto Hahaha. Rosa e Babalu comandam números cômicos ao lado de Pururuca, Chicola, Pimentão e Mulico. O grupo apresenta o espetáculo nesta sexta-feira (27/11), às 20h, na sede do instituto (Rua Estrela do Sul, 126, Santa Tereza), com entrada franca.



>>> Myriam Nacif

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O romance “A contadora de filmes”, do chileno Hernán Rivera, ganha adaptação teatral realizada pela atriz Myriam Nacif, em seu primeiro trabalho solo. Intepreta Maria Margarita, que tem o talento raro de contar filmes. Ela representa a força da imaginação e da memória diante da pobreza da comunidade onde mora. Sessões nesta sexta (27/11) e sábado (28/11), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº, Alípio de Melo). Ingressos gratuitos devem ser retirados na plataforma Sympla e na bilheteria, a partir das 18h.