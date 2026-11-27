Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Ao longo dos últimos cinco meses, Arlindinho vem rodando o Brasil com Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão. Responsável pelos shows de abertura da turnê “O maior encontro do samba”, que chega a Belo Horizonte neste sábado (28/11), com apresentação única no Mineirão, o filho mais velho de Arlindo Cruz (1958-2025) diz que não sente o peso da responsabilidade de dividir o palco com três instituições do samba brasileiro. Pelo contrário, sente-se em família.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



O encontro remete a memórias de infância, quando Zeca e Alcione frequentavam a casa de Arlindo Cruz. “O Zeca é meu padrinho, e o Jorge Aragão já gravou comigo. Dividir esse tempo com eles é muito gostoso”, comenta. “Além disso, eu vejo meu pai neles, com a questão da ancestralidade envolvendo a Alcione, o humor do Zeca e aquele jeitão mais lento de caminhar do Jorge Aragão”, diz.



PÉ NO FREIO

Até sobra tempo para puxões de orelha. “Outro dia, o Zeca disse que eu estava bebendo demais. Falou que eu deveria dar uma maneirada”, lembra Arlindinho. “Se o Zeca falou isso, é sinal de que estava na hora de eu colocar a mão na consciência e botar o pé no freio”, acrescenta, bem-humorado.



No show de abertura, Arlindinho faz homenagem à carreira do pai, interpretando canções de diversas fases da trajetória de Arlindo Cruz, incluindo sua atuação como compositor, intérprete no grupo Fundo de Quintal e artista solo.



Já o repertório de “O maior encontro do samba” reúne 34 clássicos de diferentes momentos da carreira de Zeca, Jorge Aragão e Alcione. Entre eles, “Verdade”, “Não deixe o samba morrer” e “Vou festejar”, composição de Jorge Aragão, popularizada por Beth Carvalho. Há também versões de “As rosas não falam” e “O sol nascerá”, de Cartola; e “Canta canta, minha gente” e “Ex-amor”, de Martinho da Vila.



A apresentação em Belo Horizonte contará ainda com a participação de Gilberto Gil. “Ele é um gênio da música. A obra dele tem axé, pop e samba também”, destaca Arlindinho. Tenho certeza de que vai ser um show épico. No final dos shows da turnê, eu tenho participado. Se me chamarem dessa vez, vai ser uma honra dividir o palco com o Gil”, afirma.



O MAIOR ENCONTRO DO SAMBA

Show de Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão. Abertura: Arlindinho. Neste sábado (28/11), às 20h, no Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001, São Luís). Ingressos: R$ 254 (pista / inteira), R$ 325 (cadeiras inferiores laranja e turquesa / inteira), R$ 495 (pista premium / inteira) e R$ 515 (camarote / preço único), no site Eventim. Meia-entrada e meia-social na forma da lei.



Confira outros shows que acontecem neste fim de semana em BH:

>>> TINO GOMES

Natural de Montes Claros, o cantor e compositor Tino Gomes apresenta, nesta sexta-feira (27/11), às 21h, o espetáculo “Tino Gomes – Cantoria e muita prosa” no restaurante Andu de Dois (Rua Gabro,

41, Santa Tereza). Ingressos à venda por

R$ 30, no Sympla.



>>> ENEIAS XAVIER QUARTETO

Eneias Xavier Quarteto toca repertório de Pat Metheny e Lyle Mays, nesta sexta-feira (27/11), às 21h, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Ingressos: R$ 160 (mesa para 4 pessoas / área interna), R$ 80 (mesa para 4 pessoas / área externa), R$ 40 (mesa para 2 / área externa e assentos individuais na área interna) e R$ 20 (balcão em pé / área interna), no Sympla. Informações pelo Instagram (@clubedejazzdocafe).



>>> LAURA CATARINA

Filha do cantor e compositor Vander Lee (1966-2016), Laura Catarina faz show em homenagem ao pai neste sábado (28/11), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). A apresentação será gravada em DVD. Ingressos à venda por R$ 80 (1º lote / inteira) e R$ 100 (2º lote / inteira), no Sympla ou na bilheteria. Meia-entrada na forma da lei. Informações: (31) 3516-1360.



>>> LU MATTOS

Lu Mattos lança o quarto álbum autoral, “Maria Brasileira”, com show gratuito, neste sábado (28/11), às 17h, no Centro Cultural Vila Marçola (Rua Mangabeira da Serra, 320, Marçola). Ela será acompanhada por Igor Coelho (bateria), Hugo Bizzotto (teclados), Marcio Monteiro (guitarra) e Hairlan Rodrigues (contrabaixo).



>>> “PIANO ROCK”

O pianista Glaucio Cristelo apresenta versões de clássicos do Queen, Legião Urbana, Coldplay, Duran Duran, entre outros. Neste domingo (29/11), às 16h e às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. Ingressos à venda por R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia), na bilheteria e pelo Sympla. Mais informações: (31) 3516-1360.



>>> LAFETAH

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cantor e compositor Lafetah faz show neste domingo (29/11), às 18h, no Mascate Floresta (Av. do Contorno, 1.790, Floresta). Ainda que tenha lançado recentemente o disco “Doce sal”, no qual transita pelo folk, dance e reggaeton, o show deste domingo será intimista, com canções de projetos anteriores. Ingressos: R$ 40 (preço único), no Sympla ou na entrada.