Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Rodrigo de la Serna é conhecido do grande público por Palermo, um dos arquitetos do grande roubo de “La Casa de Papel”. Para o mundo do cinema, ele despontou muito antes, em “Diários de motocicleta” (2004). No filme de Walter Salles, foi Alberto Granado, o companheiro de Che Guevara em sua incursão, na juventude, pela América Latina. De la Serna retorna a um personagem da história da Argentina na recém-estreada “Gordon”, da Netflix.

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Só que, desta vez, o ator interpreta uma figura execrada, de triste memória. Aníbal Gordon (1930-1987) foi um criminoso comum que se tornou espião e assassino, atuando no terrorismo de Estado nos anos sombrios da última ditadura argentina (1976-1983). Sua trajetória vem à tona pelas mãos de Pablo Trapero.



Um dos cineastas mais relevantes da produção contemporânea do país vizinho, Trapero volta ao período da repressão uma década depois do filme “O clã”, um retrato da família Puccio, que sequestrava e assassinava pessoas por dinheiro.



Superprodução rodada em três meses, “Gordon” contou com mais de 200 atores e 3,7 mil figurantes. Codirigida por Pablo Fendrik, nome bastante conhecido na produção de TV, a minissérie recebeu classificação etária e é aberta com o aviso de cenas de “violência explícita”. Não é para todo mundo, mas é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo.



SEQUESTRO

Gordon esteve a serviço de si mesmo, é o que ele deixa claro, logo no primeiro episódio. “Querem que eu seja peronista? Então eu sou peronista”, ele proclama ao militante José Acosta (Matías Recalt). Em 1966, este último participou do sequestro de um avião orquestrado por jovens nacionalistas ligados ao peronismo. A sequência, que mostra o voo sendo desviado para as Malvinas, abre a série.



Gordon não teve nada a ver com este fato. Ladrão cuja trajetória no crime teve início na adolescência, ele surge na história como um homem comum, pai de família, alguém que não se sobressai na multidão. O anonimato se torna aliado em sua ascensão.



Os caminhos de Gordon e Acosta se cruzam em um assalto a banco em Bariloche. Rodada em um plano-sequência de seis minutos, a cena mostra que o personagem-título tem rompantes gratuitos de violência e é capaz de, como um mágico, desaparecer do radar da polícia.



Sua vida dupla é levada às últimas consequências: é o marido dedicado que some em um compartimento secreto de sua própria casa. É também um pai presente, que, na madrugada, é capaz de matar o cachorro da família com as próprias mãos.



Cada um dos (sete) episódios enfatiza um aspecto da personalidade do personagem. No primeiro, conhecemos o ladrão, e o tom remete aos filmes de assalto dos anos 1970. Há um quê de humor ácido também. Uma das sequências mais interessantes foi rodada dentro de um trem fantasma.



O tom vai mudando, ficando mais pesado, acompanhando a gravidade dos crimes de Gordon. Ele se envolve com atividades terroristas, se relaciona com o movimento sindical e se envolve com a AAA (Aliança Anticomunista Argentina), um esquadrão da morte de extrema-direita.



De forma inteligente, De la Serna deixa o maniqueísmo de lado. Cria um personagem ambíguo, cujo olhar mais esconde do que revela. “Gordon” tem suscitado debates controversos na Argentina. Em sua defesa, Trapero afirmou que a série mostra que existem muitas formas de violência. “Acredito que a Argentina jamais retornará ao período militar, mas devemos permanecer vigilantes, pois existem outras maneiras pelas quais a violência pode ser perpetrada”, afirmou o diretor ao jornal “La Nación”.

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“GORDON”

• A minissérie, com sete episódios, está disponível na Netflix.