Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Criado em 2000, em Belo Horizonte, e com diferentes versões desde então, o Som Clube chega à sua nona edição, mantendo a premissa original: boa música de graça. Neste domingo (29/11), com Roberta Sá como principal atração, o evento toma conta da Serraria Souza Pinto, a partir do meio-dia.

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Além dela, haverá shows de Cobra Coral, que se apresenta pela primeira vez com a Orquestra Opus, do quarteto Choro Amoroso (Túlio Araújo, percussão; Pablo Dias, cavaquinho; Bruno Teixeira, flauta e sax; e Augusto Cordeiro, violão) e da banda Silva Soul, combo de Juiz de Fora dedicado ao instrumental, que reúne nove musicistas. Na abertura e no encerramento, discotecagem com Naroca, dos blocos Chama o Síndico e Sagrada Profana.



No pós-pandemia, Roberta gravou “Sambasá”, um álbum curto, com menos de meia hora, dedicado ao gênero. A repercussão foi grande, tanto que, meses mais tarde, em abril de 2023, ela lançou a versão ao vivo (e bem mais extensa) desse trabalho. É este álbum a base do show.



O repertório contempla músicas registradas ao longo da discografia da potiguar mescladas a sucessos de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Martinho da Vila. Este último, inclusive, a presenteou com “Amanhã é sábado”. O gênero não é de ocasião. Não custa lembrar que o álbum de estreia de Roberta, “Braseiro” (2005), foi aberto com “Eu sambo mesmo” (Janet de Almeida).



Pedro Morais, Mariana Nunes e Kadu Vianna estão há 15 anos com o Cobra Coral. Nascido como um quarteto, em 2011, a partir da iniciativa de Flávio Henrique (1968-2018), o grupo vocal tinha, inicialmente, formato acústico. “O Flávio produziu toda a nova geração de BH pós-Tizumba e Vander Lee. Quando ele chamou a gente, a ideia era cantar o que gostávamos (dos outros e próprias), em um repertório mais refinado”, diz Morais.



ELÉTRICO

A primeira apresentação, em janeiro de 2011, foi no auditório do Museu Inimá de Paula. Não havia grandes pretensões, já que todos os integrantes tinham (como continuam tendo) carreiras individuais. Mas o projeto deu muito certo. Foram dois álbuns com esta formação, “Cobra Coral” (2012) e “Pra cada um ser o que é” (2015). A morte de Flávio tirou o grupo de circulação. No pós-pandemia, o trio retornou com outro formato.



“Antes, era voz, violão e Flávio ao piano. Passei a tocar baixo e o Cadu guitarra para o grupo se tornar mais elétrico”, continua Morais. Foram convidados o baterista Helton Lima e o tecladista Luadson Constâncio. “O show ficou mais elétrico mesmo, e o acústico ficou como uma referência do Flávio”, acrescenta.



Desta fase, o Cobra Coral já criou três shows. Um mais dedicado ao trabalho autoral dos três cantores e compositores, outro de releituras. O mais recente é o que enfoca o repertório do Clube da Esquina.



Este show nasceu em 2025, a convite do Sesc em Minas, para o lançamento do Encontro da Música Mineira, que revela novos artistas. Neste ano, o grupo seguiu com o repertório. “A coisa do sucesso é inevitável, pois as pessoas cobram”, diz Morais sobre a seleção das canções. Não tem “Maria Maria” (Milton Nascimento e Fernando Brant), por exemplo, mas eles interpretam outras músicas tão conhecidas quanto: “Encontros e despedidas”, outra da lavra Milton e Brant, e “Nada será como antes” (letra de Ronaldo Bastos para música de Milton).



Tem alguns lados B, como “Paixão e fé” (Tavinho Moura e Fernando Brant), interpretada a cappella, e “Roupa nova” (Milton/Brant). “O trem azul” (Lô Borges/Ronaldo Bastos) surge com uma nova harmonia no show. Ainda que já tenha se apresentado com outras orquestras, o show deste domingo vai marcar o primeiro encontro do grupo com a Opus. Além disso, será também a primeira vez que o Cobra Coral interpreta o repertório do Clube da Esquina com uma orquestra.



O show começa com o formato elétrico, de quinteto, e depois os três cantores se apresentam acompanhados da formação de câmara. Em julho, o Cobra Coral fez uma grande apresentação no Palácio das Artes com este repertório. O show foi gravado. Morais afirma que o grupo pretende lançar o audiovisual no início de 2027.

O Clube do som

Confira os integrantes da programação deste domingo

12h – DJ Naroca

13h – Choro Amoroso

4h40 – Orquestra Opus e Cobra Coral

16h30 – Silva Soul

18h – Roberta Sá

19h30 – DJ Naroca

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SOM CLUBE

Neste domingo (29/11), das 12h às 20h, na Serraria Souza Pinto (Avenida Assis Chateaubriand, 809, Centro). Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no Eventim. O evento pede doação de 1kg de alimento não perecível ou de brinquedos novos.