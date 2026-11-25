O ex-guitarrista do grupo inglês Duran Duran, Andy Taylor, morreu na segunda-feira (23/11), aos 65 anos. O músico, que teve a morte confirmada pelos ex-colegas de banda e família, lutava contra o câncer de próstata desde 2018. Ele morreu em casa, acompanhado de familiares.

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Taylor entrou para o grupo de new wave em 1982 e permaneceu até 1986. O período na banda ficou marcado por hits como Planet Earth, Girls on Film e Rio. Em 2023, ele gravou as guitarras para o disco Danse Macabre, marcando a última colaboração com o Duran Duran.

“Andy estava lá no começo da nossa história. Desde o momento em que chegou a Birmingham, vindo do Nordeste, com uma guitarra e uma crença inabalável no que poderíamos nos tornar, ele trouxe à nossa música um fogo e uma atitude inesquecíveis”, publicou a banda.

A esposa, Tracey, afirmou que o músico enfrentou os últimos anos com coragem e determinação, sem nunca desistir de viver. "Para o mundo, Andy era um guitarrista brilhante, mas para nós, ele era o marido mais maravilhoso, um pai amoroso e o avô mais orgulhoso. Ele era a base da nossa família", declarou.

O guitarrista foi diagnosticado com câncer de próstata metastático em estágio 4 em 2018. A notícia veio à público em 2022, quando o Duran Duran foi introduzido ao Hall da Fama do Rock and Roll e Taylor não compareceu à cerimônia.

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Andy Taylor deixa a esposa, Tracey, e os filhos Georgina, Isabella, Bethany e Andrew, além do neto, Albie.