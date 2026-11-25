A 20th Century Studios, da Disney, está a preparar um sétimo filme da saga "Esqueceram de Mim". A produção pode marcar o regresso de Macaulay Culkin ao papel de Kevin McCallister, que o tornou mundialmente famoso. A notícia foi avançada na sexta-feira, 20 de novembro.

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Segundo a "Entertainment Weekly", Seth Rogen e Evan Goldberg vão escrever e produzir a sequência. A dupla trabalha diretamente com Culkin a partir de uma ideia do próprio ator. A "Variety" adianta que o projeto se encontra numa fase inicial. A Disney optou por não fazer comentários, mantendo a história e a data de estreia por divulgar.

A proposta de Macaulay Culkin para a nova história

O ator já explicou publicamente como imagina Kevin na fase adulta. Num encontro com fãs realizado na Califórnia, em novembro de 2025, descreveu o protagonista como um pai absorvido pelo trabalho que deixa de prestar atenção ao próprio filho.

Nessa versão concebida por Culkin, o personagem surge viúvo ou divorciado, criando uma criança sozinha. Certo dia, o filho decide fechar-lhe a porta de casa e monta várias armadilhas para impedir a sua entrada.

A narrativa coloca Kevin na posição de tentar superar essas barreiras para conseguir recuperar a confiança do rapaz. O artista explicou que a residência funciona como uma metáfora para a relação familiar, restando saber se este conceito vai realmente chegar às telonas.

O percurso do ator e da franquia

Atualmente com 46 anos, Culkin já voltou a dar vida a Kevin em anúncios de Natal. Caso este regresso aos cinemas se confirme, assinalará a primeira vez que o ator assume o papel numa longa-metragem desde 1992.

No primeiro filme, lançado em 1990, a família McCallister corre para apanhar um voo para Paris e esquece Kevin em casa. O rapaz aproveita o isolamento até notar que dois ladrões, Harry e Marv, vigiam a propriedade, recorrendo a armadilhas para se defender.

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Dois anos depois, em "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova Iorque", Kevin acompanha os familiares até ao aeroporto, mas entra no avião errado e ruma a Manhattan. Culkin trabalhou apenas nestes dois filmes realizados por Chris Columbus. A saga continuou com outros elencos e chegou à Disney+ em 2021.