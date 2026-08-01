'Esqueceram de mim' pode ter novo filme com Macaulay Culkin
Fonte próxima à Disney disse que longa está em fase inicial. Ator já compartilhou suas próprias ideias para retomar trama. Franquia já tem seis filmes
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo "Esqueceram de mim" está nos planos da Disney, e pode ter a volta de Macaulay Culkin ao papel do travesso Kevin McCallister, que protagonizou os primeiros filmes da franquia. É o que afirma a revista People, que credita a uma fonte próxima a informação de que o projeto estaria em estágios iniciais.
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"A Disney adorou a ideia envolvendo Macaulay, e todos querem que isso se torne realidade", disse a fonte.
Não é a primeira vez que circulam informações sobre um possível novo filme estrelado por Culkin. É que o próprio ator já compartilhou ideias para dar continuidade à saga, em que um garoto é deixado em casa por engano, após sua família viajar, e precisa enfrentar bandidos.
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"Sou viúvo ou divorciado. Crio um filho e tudo mais. Trabalho muito, não presto atenção suficiente nele, o menino começa a ficar com raiva de mim e, no final, acabo ficando trancado para fora de casa", afirmou o artista durante a turnê "An evening of nostalgia with Macaulay Culkin", que fez em 2025 para celebrar os 35 anos do original.
Se a ideia de Culkin se concretizar, os fãs veriam uma inversão do clássico de 1990, dirigido por Chris Columbus, de "Harry Potter e a pedra filosofal", e roteirizado por John Hughes, de "Curtindo a vida adoidado".
No total, a franquia "Esqueceram de mim" já teve 6 filmes. O mais recente é "Esqueceram de mim no lar, doce lar", espécie de remake, ambientado no mesmo mundo dos longas anteriores, que foi lançado diretamente no Disney+ em 2021 e foi mal recebido pelo público e pela crítica.
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