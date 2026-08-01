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CLÁSSICO DO CINEMA

'Esqueceram de mim' pode ter novo filme com Macaulay Culkin

Fonte próxima à Disney disse que longa está em fase inicial. Ator já compartilhou suas próprias ideias para retomar trama. Franquia já tem seis filmes

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01/08/2026 09:29 - atualizado em 01/08/2026 09:46

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Disney pode trazer de volta de Macaulay Culkin ao papel de Kevin McCallister, em novo filme da franquia 'Esqueceram de mim'
Disney pode trazer de volta de Macaulay Culkin ao papel de Kevin McCallister, em novo filme da franquia 'Esqueceram de mim' crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo "Esqueceram de mim" está nos planos da Disney, e pode ter a volta de Macaulay Culkin ao papel do travesso Kevin McCallister, que protagonizou os primeiros filmes da franquia. É o que afirma a revista People, que credita a uma fonte próxima a informação de que o projeto estaria em estágios iniciais.

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"A Disney adorou a ideia envolvendo Macaulay, e todos querem que isso se torne realidade", disse a fonte.

Não é a primeira vez que circulam informações sobre um possível novo filme estrelado por Culkin. É que o próprio ator já compartilhou ideias para dar continuidade à saga, em que um garoto é deixado em casa por engano, após sua família viajar, e precisa enfrentar bandidos.

 

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"Sou viúvo ou divorciado. Crio um filho e tudo mais. Trabalho muito, não presto atenção suficiente nele, o menino começa a ficar com raiva de mim e, no final, acabo ficando trancado para fora de casa", afirmou o artista durante a turnê "An evening of nostalgia with Macaulay Culkin", que fez em 2025 para celebrar os 35 anos do original.

Se a ideia de Culkin se concretizar, os fãs veriam uma inversão do clássico de 1990, dirigido por Chris Columbus, de "Harry Potter e a pedra filosofal", e roteirizado por John Hughes, de "Curtindo a vida adoidado".

No total, a franquia "Esqueceram de mim" já teve 6 filmes. O mais recente é "Esqueceram de mim no lar, doce lar", espécie de remake, ambientado no mesmo mundo dos longas anteriores, que foi lançado diretamente no Disney+ em 2021 e foi mal recebido pelo público e pela crítica.

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