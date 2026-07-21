Megan Fox revive papel icônico na sequência do filme 'Garota infernal'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Megan Fox está confirmada na aguardada continuação do filme "Garota infernal". A informação foi reportada nessa segunda-feira (20/7) pelo site Dread Central, especializado na cobertura de filmes de terror.

O longa original, que também trazia Amanda Seyfried no elenco, não foi um sucesso imediato nos cinemas. A produção arrecadou US$ 31,6 milhões (R$ 160 milhões) em bilheteria, com um orçamento de US$ 16 milhões (R$ 81 milhões), valor que não costuma englobar os gastos com divulgação.

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Com o tempo, o filme alcançou o status de clássico cult, impulsionado pela ascensão das redes sociais e pela valorização da estética feminina proposta pela diretora Karyn Kusama.

A expectativa é que as filmagens da sequência comecem em outubro. Kusama e a roteirista Diablo Cody devem retornar aos seus postos. Amanda Seyfried ainda não foi confirmada, mas sua presença é considerada provável.

Cody, ganhadora do Oscar por "Juno", já havia manifestado o desejo de trabalhar em uma continuação. Em entrevista ao portal de horror americano Bloody Disgusting, a roteirista afirmou: "Sim, eu quero fazer uma sequência! Eu ainda não acabei com 'Garota infernal'".

"Eu só preciso encontrar... Eu preciso colaborar com pessoas que acreditem no filme tanto quanto eu acredito, e isso ainda não aconteceu. Eu preciso que alguém que tenha um bilhão de dólares acredite nisso", declarou.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.