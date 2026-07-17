De lingerie, Megan Fox provoca em ensaio com referências gótica e religiosa

RÁDIO TUPI (RJ) – A modelo e atriz Megan Fox, de 40 anos, divulgou nessa quinta-feira (16/7) um ensaio fotográfico com inspiração gótica e religiosa. Nas imagens, ela aparece de joelhos, fazendo um gesto que remete à oração, vestindo lingerie preta com detalhes transparentes. Em outras poses, Fox foi fotografada com uma estética angelical.

Na legenda que acompanhou as publicações, a atriz refletiu sobre a figura bíblica de Eva. "Os homens queriam que elas acreditassem que a desobediência era o vício de Eva, quando na verdade era a sua maior virtude", postou Fox em sua conta nas redes sociais.

A reação dos fãs aos cliques foi imediata e cheia de elogios. Um seguidor comentou: "Eu estava tendo um dia ruim, mas de repente isso acabou". Outra internauta celebrou o retorno da atriz à cena com o ensaio: "Adoro quando você volta aqui de uma forma tão panorâmica e incrível, nos deixando sem palavras. Sentimos sua falta!".

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