7 sequências de filmes que foram prometidas, mas nunca aconteceram

No mundo do cinema, muitas sequências são anunciadas ou aguardadas com grande expectativa, mas acabam arquivadas por anos ou para sempre. Esse fenômeno deixa fãs com um gosto de "quero mais" que, muitas vezes, nunca é satisfeito. Hollywood está cheia de histórias sobre continuações que, por diferentes motivos, nunca saíram do papel.

Relembre sete casos famosos de sequências que foram prometidas, mas que o público nunca teve a chance de assistir.

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Forrest Gump 2

O sucesso estrondoso de “Forrest Gump” levou o autor do livro original a escrever uma continuação chamada “Gump & Co.”. Um roteiro chegou a ser desenvolvido, mas os ataques de 11 de setembro de 2001 mudaram a perspectiva da equipe. O diretor Robert Zemeckis e o ator Tom Hanks sentiram que a história, que passava por eventos marcantes, já não era relevante ou apropriada para aquele momento, e o projeto foi abandonado.

E.T. 2: Nocturnal Fears

Após o fenômeno de “E.T. - O Extraterrestre”, uma continuação foi seriamente considerada. O roteiro, no entanto, trazia uma trama sombria, na qual alienígenas malvados chegavam à Terra para caçar E.T. e torturar Elliott e seus amigos. Steven Spielberg decidiu abandonar a ideia por acreditar que a história trairia a inocência e a magia do filme original.

Kill Bill: Vol. 3

Quentin Tarantino falou por anos sobre um terceiro volume de “Kill Bill”. A trama acompanharia a filha de Vernita Green, já adulta, buscando vingança contra a Noiva. A ideia sempre foi tratada como um plano de longo prazo, mas com o passar do tempo e os novos projetos do diretor, a continuação parece cada vez mais distante.

Beetlejuice Goes Hawaiian

Talvez uma das ideias mais estranhas de Hollywood. A sequência de “Os Fantasmas se Divertem” levaria o personagem para o Havaí, onde ele assombraria um resort. O roteiro existiu, mas conflitos de agenda entre o diretor Tim Burton e o ator Michael Keaton, ambos envolvidos na franquia “Batman” na época, engavetaram o projeto.

Uma cilada para Roger Rabbit 2

Várias tentativas de criar uma sequência para o clássico de 1988 foram feitas. Uma delas seria um prelúdio mostrando como Roger conheceu Jessica. Outra ideia o colocaria no meio da Segunda Guerra Mundial. Os altos custos de produção e a dificuldade de alinhar os estúdios envolvidos, Disney e Amblin, foram os principais obstáculos.

Constantine 2

Por anos, fãs fizeram campanha e o ator Keanu Reeves demonstrou interesse em retornar ao papel do exorcista. Após mais de 15 anos de espera, uma sequência foi oficialmente anunciada em 2022, para a alegria do público. No entanto, com as reestruturações no universo DC da Warner Bros., o projeto entrou em um limbo de incertezas, e seu status atual é desconhecido, deixando os fãs novamente em compasso de espera.

Distrito 10

O filme “Distrito 9”, de 2009, terminou com um gancho claro para uma continuação, com a promessa de que o protagonista retornaria. O diretor Neill Blomkamp sempre confirmou a intenção de fazer “Distrito 10”, mas seu envolvimento com outros projetos adiou os planos. Recentemente, Blomkamp afirmou que um roteiro está em desenvolvimento, renovando as esperanças dos fãs, embora ainda não haja uma confirmação oficial de produção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.