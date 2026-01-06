Macaulay Culkin diz que só teve vantagem ao romper com o pai

Foi em 2004 que decidiu se afastar de Hollywood. Ele já havia solicitado ao pai uma pausa no trabalho, mas não foi atendido. Com a separação dos pais, Culkin conseguiu romper a tutela deles sobre sua carreira e finanças. Ele também afirmou que o pai o pressionava a atuar mediante ameaças. Foto: Reprodução Instagram /@hollywoodlife