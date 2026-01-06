Entretenimento
Macaulay Culkin diz que só teve vantagem ao romper com o pai
Macaulay - que hoje é casado com a atriz Brenda Song e tem 2 filhos - é fruto do relacionamento entre Kit Culkin e Patricia Brentrup. Entre os 6 irmãos está Kieran Culkin, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2025. Foto: Reprodução Instagram
Em entrevista a um podcast, o ator disse que vivia um relacionamento “amargo” com o pai e que decidiu se afastar da atuação naquele período. “Eu fiz meu nome, minha marca e minha fortuna”, afirmou ao explicar a decisão de encerrar a relação profissional e familiar. Foto: Reprodução Instagram
Macaulay Culkin disse à People que os filhos assistem ao filme “Esqueceram de Mim” com frequência e que adoram, mas não fazem ideia de que ele é o Kevin. No filme, lançado em 1990, Kevin é deixado sozinho em casa enquanto a família viaja no Natal e precisa impedir que dois ladrões roubem sua residência. Foto: Divulgação
Culkin afirmou que pretende manter essa ilusão pelo maior tempo possível, considerando a idade dos filhos. Dakota nasceu em 2021, e Carson em 2022. Foto: Reprodução Youtube
Os dois são frutos de seu relacionamento com a atriz Brenda Song, conhecida por interpretar London Tipton na série “Zack e Cody: Gêmeos em Ação”, do Disney Channel. Eles começaram a namorar após atuarem juntos em “Changeland”, em 2017, e se casaram em 2019. Foto: Reprodução Instagram /@culkamania
A seguir, saiba mais sobre a vida desse astro mirim que deixou o cinema aos 14 anos, enfrentou polêmicas e conseguiu reorganizar sua vida. Foto: culkin.macaulay - Flickr Site Adoro Cinema
Macaulay Culkin nasceu em 26 de agosto de 1980, em Nova York, Estados Unidos. Seu nome completo é Macaulay Carson Culkin. Ele é o terceiro de sete filhos de Kit Culkin e Patricia Brentrup. Foto: wikimedia commons Alan Light
Entre seus irmãos está o ator ganhador do Oscar Kieran Culkin e sua irmã mais velha, Dakota, morreu em 2008 após um atropelamento, e o nome de sua filha é uma homenagem a ela. Foto: Raph_PH - wikimedia commons
A carreira artística de Culkin começou cedo. Aos quatro anos, já participava de produções off-Broadway, incluindo espetáculos de balé. Aos oito anos, em 1988, estreou no cinema em “O Rochedo de Gibraltar”. Foto: Reprodução Youtube
O grande sucesso veio em 1990 com “Esqueceram de Mim” e, dois anos depois, ele reprisou o papel em “Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York”. Foto: Reprodução Youtube
Em 1991, interpretou Thomas J. Sennett no clássico “Meu Primeiro Amor” que conta a história de Vada Sultenfuss, uma menina de 11 anos que perdeu a mãe e vive com o pai, Harry, um agente funerário. Vada é amiga de Thomas J. Sennett, um garoto com alergia a tudo. Foto: Reprodução Youtube
Outro destaque de sua carreira foi o filme “Riquinho”, lançado em 1994, que conta a história de Riquinho Rico, o menino mais rico do mundo, que, apesar de ter tudo, sonha em ter amigos. Foto: Reprodução Youtube
Foi em 2004 que decidiu se afastar de Hollywood. Ele já havia solicitado ao pai uma pausa no trabalho, mas não foi atendido. Com a separação dos pais, Culkin conseguiu romper a tutela deles sobre sua carreira e finanças. Ele também afirmou que o pai o pressionava a atuar mediante ameaças. Foto: Reprodução Instagram /@hollywoodlife
Nessa fase, fez participações esporádicas em algumas produções. Em uma delas, “Will e Grace”, conheceu a atriz Mila Kunis, com quem manteve um relacionamento entre 2002 e 2010. Foto: Reprodução do Instagram @milalkunis
O período também foi marcado por controvérsias. Em 2004, Culkin foi detido em Oklahoma por posse de maconha e de duas substâncias controladas sem prescrição. Ele pagou fiança e mais tarde recebeu pena com condições. Foto: Reprodução Youtube
Em 2011, fotos divulgadas na imprensa o mostraram bastante magro, gerando especulações sobre uso de drogas, o que foi negado por seus representantes e pelo próprio ator. Em entrevistas recentes, Macaulay admitiu ter experimentado drogas e flertado com o perigo, mas afirmou que não era algo frequente e que nunca passou por reabilitação. Foto: Kalash Nikov - Flickr
Em 2023, recebeu uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood, em cerimônia acompanhada pela esposa e pelos filhos. Foto: Reprodução Youtube
Outros filmes conhecidos do ator são “Quem Vê Cara Não Vê Coração”, “Mamãe Não Quer que Eu Case”, “Anjo Malvado” e “Acertando as Contas com o Papai”. Foto: Reprodução Youtube
Desde 2019, tem feito participações em séries como “Dollface”, “História de Horror Americana” e “Fallout”, além de narrar animações como “Entergalactic” e “Zootopia 2”. Um de seus trabalhos recentes foi um curta-metragem. Foto: Reprodução Youtube
Em 2025, Macaulay estrelou a campanha de Natal “Pra não esquecer em 2026”, do Banco Bradesco. Foto: Reprodução Youtube
Curiosidade: Macaulay Culkin é padrinho de Paris Jackson, filha de Michael Jackson, e também dos outros dois filhos do Rei do Pop, Prince e Blanket (Bigi). Foto: Divulgação