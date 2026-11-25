RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Narcisa Tamborindeguy contou que deixou escapar um prêmio milionário de C$ 10 milhões (cerca de R$ 41,5 milhões) depois que um funcionário encontrou o bilhete premiado e resgatou o dinheiro sem seu conhecimento. O episódio ocorreu no fim dos anos 1980, quando a socialite morava na província de Ontário, no centro-leste do Canadá, com o então marido, o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo ela, era comum comprar diversos bilhetes de loteria e deixá-los em casa para conferir os resultados posteriormente. Em uma dessas ocasiões, a socialite guardou os bilhetes no primeiro andar da residência e só voltou a procurá-los dois dias depois.

Nesse intervalo, o motorista teria encontrado o bilhete vencedor, pegado o carro da patroa e viajado até Toronto para receber o prêmio.

"Ele pegou o bilhete premiado e foi, com meu carro, buscar o prêmio em Toronto sem eu saber. Ele roubou meu prêmio", contou no programa Que História É Essa, Porchat?, exibido nesta terça-feira (24).

A situação ficou ainda mais inusitada quando o ex-motorista voltou à casa. De acordo com Narcisa, ele mantinha um relacionamento com outra funcionária e retornou para acertar uma dívida. "Ele voltou para casa porque tinha um caso com a babá. Todo mês ele também pegava dinheiro com ela e foi pegar o que ela ainda devia", explicou a ex-mulher de Boninho.

Desconfiada do golpe, a advogada e jornalista começou a pressioná-lo até que o ex-motorista contou a verdade. Sem conseguir comprovar que era a proprietária do bilhete, já que o documento não tinha identificação, ela não viu possibilidade de recorrer à polícia e decidiu negociar o prejuízo. Recebeu C$ 100 mil, apenas 1% do valor original. O automóvel também foi devolvido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Ele me deu C$ 100 mil para calar minha boca. Não adiantaria ir à polícia para denunciar, não tinha como provar que o bilhete era meu, não tinha meu nome... O carro, ele devolveu", contou.