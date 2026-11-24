assassinar uma mulher de 21 anos e forjar o suicídio dela, Tiago Alves Cajá foi capturado nesta terça-feira (24/11) pelos policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) da PMDF. Ele e a companheira, Thalissa dos Santos Araújo, são apontados como responsáveis pela morte de Samara Regina da Costa, em 16 de dezembro de 2024. Thalissa cumpre a pena na Penitenciária Feminina. Condenado pela Justiça porde 21 anos e forjar o suicídio dela, Tiago Alves Cajá foi capturado nesta terça-feira (24/11) pelos policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) da PMDF. Ele e a companheira, Thalissa dos Santos Araújo, são apontados como responsáveis pela morte de Samara Regina da Costa, em 16 de dezembro de 2024. Thalissa cumpre a pena na Penitenciária Feminina.

Segundo as investigações da época, Thalissa era amiga de infância de Samara. A suspeita teria contado com a ajuda de Tiago, o companheiro, para assassinar a colega. O corpo da jovem, de 21 anos, foi encontrado no quintal de casa, na QNM 09 de Ceilândia. Ao lado do cadáver, havia caixas de ansiolíticos, um charuto e uma bíblia.

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A PCDF descobriu, portanto, que o casal havia armado o homicídio se apropriar do lote, considerando que Samara era sozinha. Em 15 de dezembro, os suspeitos atraíram a vítima para a casa deles, alugada nos fundos do lote, com o pretexto de lancharem. No local, doparam a vítima com remédios e a enforcaram, tentando, em seguida, simular um possível suicídio.

Nesta terça-feira, a PMDF recebeu informações do paradeiro de Tiago. Ele foi preso enquanto trabalhava em uma padaria de Taguatinga.