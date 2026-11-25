A 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca da Capital condenou o pastor Jorge Luiz Oliveira dos Santos a mais de 67 anos de prisão. Ele cometeu abusos sexuais contra cinco meninas que frequentavam uma igreja na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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Os crimes ocorreram entre 2013 e 2020. A juíza Beatriz Kieling apontou no julgamento que o réu usou "sua posição de pastor e líder religioso" para praticar os atos. A condenação estabelece o pagamento de indenização por danos morais no valor de 25 salários mínimos, divididos em cinco salários para cada vítima.

Abusos e constrangimento na igreja

Depoimentos reunidos na investigação mostram que Jorge Luiz aproveitava visitas a famílias, pernoites e momentos a sós com as garotas. As agressões aconteciam tanto nas residências quanto nas dependências do próprio templo.

O homem usava a autoridade religiosa para constranger as vítimas. Em orações públicas diante dos fiéis, ele afirmava que uma das jovens carregava "o espírito da sedução" e tinha "uma pomba-gira no corpo". O controle exercido pelo acusado envolvia também a observação constante e cobranças sobre as roupas das meninas.

Em relatos concedidos ao "g1" em agosto de 2025, vítimas descreveram episódios vivenciados na infância e na adolescência. Uma delas declarou ter guardado segredo desde os 7 anos de idade, mudando de perspectiva ao notar que não estava sozinha. Outra relatou que não tinha coragem de procurar a mãe, frequentadora do mesmo templo, mas sabia que o contato físico violava as orientações da família.

O atendimento com acolhimento psicológico, social e jurídico coube à advogada Mayara Nicolitt, do programa "Empoderadas". A defensora destacou: "a Justiça reconheceu que houve uma repetição de condutas e que a confiança depositada no acusado foi utilizada em um contexto de violência."

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A Justiça absolveu o acusado em relação a outras duas acusações de tentativa de estupro e perseguição referentes a 2024, após a magistrada considerar insuficientes os elementos de prova. Jorge Luiz negou a autoria das condutas perante a Polícia Civil e em interrogatório judicial. A defesa comunicou ao "g1" que pretende recorrer. Ele segue detido no Presídio Evaristo de Moraes, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.