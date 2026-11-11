Assine
overlay
Início Nacional
VIOLÊNCIA SEXUAL

PF prende homem sob suspeita de sedar companheira para cometer abusos sexuais e compartilhar vídeos

Operação Somnus investiga uma rede de pessoas suspeitas de utilizar substâncias químicas para incapacitar vítimas e divulgar registros de violência sexual em ambientes virtuais

Publicidade
Carregando...
RL
RAQUEL LOPES
RL
RAQUEL LOPES
Repórter
11/11/2026 15:52 - atualizado em 11/11/2026 15:53

compartilhe

×
PF já teria sido acionada pela embaixada americana. Polícia Militar reforça segurança
PF já teria sido acionada pela embaixada americana. Polícia Militar reforça segurança crédito: Foto: Polícia Federal/Divulgação

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu preventivamente (sem prazo), nesta quarta-feira (11), um homem suspeito de usar medicamentos para sedar a própria companheira, cometer abusos sexuais enquanto ela estava inconsciente e compartilhar vídeos dos crimes em grupos na internet. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A prisão ocorreu no Distrito Federal, durante a sétima fase da Operação Somnus, que investiga uma rede de pessoas suspeitas de utilizar substâncias químicas para incapacitar vítimas e divulgar registros de violência sexual em ambientes virtuais. 

Segundo a PF, o investigado, que não teve a identidade divulgada, teria utilizado medicamentos psicotrópicos para deixar a companheira inconsciente e praticar atos sexuais sem que ela tivesse condições de oferecer resistência. 

Leia Mais

As investigações identificaram indícios de que o homem compartilhou vídeos dos possíveis abusos em grupos virtuais com participantes brasileiros e estrangeiros. Os policiais também encontraram relatos do suspeito sobre os atos praticados. 

Em outra frente da operação, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um segundo homem, também suspeito de compartilhar registros de atos sexuais envolvendo sua namorada aparentemente inconsciente. 

Nesse caso, os investigadores identificaram indícios de que os abusos teriam sido transmitidos em tempo real para integrantes dos grupos virtuais, além do compartilhamento de vídeos. 

Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em regiões administrativas do Distrito Federal. 

De acordo com a PF, os investigados participavam de grupos na internet utilizados para trocar informações sobre substâncias capazes de incapacitar vítimas e compartilhar imagens e vídeos de possíveis abusos sexuais. 

A investigação aponta que esses espaços virtuais também eram utilizados para incentivar a prática dos crimes. A maior parte dos conteúdos identificados envolvia mulheres adultas sedadas, mas os policiais também encontraram registros pontuais relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Os fatos investigados podem configurar crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro. 

Com a sétima fase, a Operação Somnus contabiliza dez prisões e 16 mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo, Ceará, Pará, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pernambuco e Distrito Federal. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Federal afirma que as investigações continuam para identificar outros integrantes dos grupos, localizar possíveis vítimas e determinar a extensão dos crimes.

Tópicos relacionados:

brasil criancas crime homem pf policia-federal prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay