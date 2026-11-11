PF prende homem sob suspeita de sedar companheira para cometer abusos sexuais e compartilhar vídeos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu preventivamente (sem prazo), nesta quarta-feira (11), um homem suspeito de usar medicamentos para sedar a própria companheira, cometer abusos sexuais enquanto ela estava inconsciente e compartilhar vídeos dos crimes em grupos na internet.



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A prisão ocorreu no Distrito Federal, durante a sétima fase da Operação Somnus, que investiga uma rede de pessoas suspeitas de utilizar substâncias químicas para incapacitar vítimas e divulgar registros de violência sexual em ambientes virtuais.



Segundo a PF, o investigado, que não teve a identidade divulgada, teria utilizado medicamentos psicotrópicos para deixar a companheira inconsciente e praticar atos sexuais sem que ela tivesse condições de oferecer resistência.



As investigações identificaram indícios de que o homem compartilhou vídeos dos possíveis abusos em grupos virtuais com participantes brasileiros e estrangeiros. Os policiais também encontraram relatos do suspeito sobre os atos praticados.



Em outra frente da operação, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um segundo homem, também suspeito de compartilhar registros de atos sexuais envolvendo sua namorada aparentemente inconsciente.



Nesse caso, os investigadores identificaram indícios de que os abusos teriam sido transmitidos em tempo real para integrantes dos grupos virtuais, além do compartilhamento de vídeos.



Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em regiões administrativas do Distrito Federal.



De acordo com a PF, os investigados participavam de grupos na internet utilizados para trocar informações sobre substâncias capazes de incapacitar vítimas e compartilhar imagens e vídeos de possíveis abusos sexuais.



A investigação aponta que esses espaços virtuais também eram utilizados para incentivar a prática dos crimes. A maior parte dos conteúdos identificados envolvia mulheres adultas sedadas, mas os policiais também encontraram registros pontuais relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.



Os fatos investigados podem configurar crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro.



Com a sétima fase, a Operação Somnus contabiliza dez prisões e 16 mandados de busca e apreensão cumpridos em São Paulo, Ceará, Pará, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pernambuco e Distrito Federal.



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A Polícia Federal afirma que as investigações continuam para identificar outros integrantes dos grupos, localizar possíveis vítimas e determinar a extensão dos crimes.