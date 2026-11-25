Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A onça-pintada melânica Jataí viajou 2.100 quilômetros até o Cerrado com o objetivo de preservar sua espécie. O felino saiu do Refúgio Biológico de Bela Vista, mantido por Itaipu no oeste do Paraná, em direção à Reserva de Conservação Piracema, situada no município de Almas, em Tocantins.

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Com quase 90 quilos e cerca de quatro anos de idade, o animal apresenta pelagem escura decorrente do melanismo, de acordo com o site Correio Braziliense. O transporte começou no dia 10 de Novembro.

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Ameaça crítica e risco de consanguinidade

Na Mata Atlântica, restam entre 25 e 53 jaguares adultos no Corredor Verde de Argentina e Brasil. Esse número representa 7,5 vezes menos indivíduos do que no início dos anos 1990. Os poucos sobreviventes vivem espalhados e isolados nos fragmentos florestais que restam.

A população reduzida e a separação espacial provocam o avanço da consanguinidade, enfraquecendo os indivíduos e ampliando a probabilidade de extinção. Por essa razão, especialistas planejam os emparelhamentos com foco em diversidade genética.

Um macho escolhido pelo Programa de Manejo de Populações de Jaguares do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio) aguardava a chegada de Jataí. A veterinária Rose Gasparini Morato, do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenapi/ICMBio), informou que a formação de casais busca transformar a população em cativeiro em ferramenta para proteger os animais na natureza, funcionando como grupo de segurança.

Jataí e a irmã Arapuá são filhas de Nena e Valente, casal fundador resgatado do ambiente natural. A ascendência confere às fêmeas uma variabilidade genética indispensável às metas de preservação.

Estrutura no Cerrado

Fundada em 2016 e contando com cinco mil hectares, a Reserva de Conservação Piracema é o primeiro centro de reprodução voltado à conservação formalmente reconhecido em Tocantins. A instituição também possui programas para antas, tamanduás, queixadas e suçuaranas.

O veterinário de Itaipu, Pedro Teles, declarou à "Gazeta do Povo": "Se tudo correr bem, Jataí terá muitos filhotes e contribuirá para a preservação deste animal, tão importante para nosso país e para o planeta".

Durante o período de reprodução, Jataí permanece em um recinto com mais de 600 metros quadrados, estruturado em meio à mata do Cerrado e abastecido com água fresca de cascata 24 horas por dia.

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Os problemas que levaram os felinos ao perigo de extinção permanecem presentes: a caça e a destruição de habitats continuam, enquanto a reintrodução de espécimes criados fora da natureza carrega riscos.