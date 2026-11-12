Casamento arranjado: onça-pintada viaja 2,1 mil km para encontrar um 'namorado'
Nascida no Paraná, a jovem fêmea percorre mais de 2 mil km para encontrar um parceiro na Reserva Piracema e salvar sua espécie da extinção
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A onça-pintada Jataí iniciou uma viagem de cerca de 2,1 mil quilômetros por estrada rumo a um novo lar no Tocantins. A fêmea de pelagem preta e quase 90 quilos deixou o Refúgio Biológico Bela Vista, mantido pela Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na terça-feira (10).
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O felino viaja durante dois dias e tem chegada prevista para quarta-feira (11) na Reserva Conservacionista Piracema. A área abriga 5 mil hectares dedicados à preservação de animais silvestres e à conservação do Cerrado brasileiro, no município de Almas.
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A transferência determinada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) busca incentivar a reprodução e a conservação da espécie, ameaçada de extinção. A expectativa é que Jataí gere filhotes e apoie a sobrevivência do maior felino das Américas.
Estrutura da reserva e diversidade genética
Criada em 2016, a reserva atua como centro de reprodução de onças-pintadas e abriga espécies como antas, tamanduás, queixadas e onças-pardas. Felix Scorsolini, administrador da propriedade, destacou a relevância da nova integrante: "ela vai fazer parte do nosso plantel de onças que ajudam na conservação da biodiversidade a partir da reprodução em cativeiro. A Jataí é muito importante para nós pela genética que representa".
Jataí é uma onça-pintada melânica, condição genética que confere pelagem predominantemente escura. Essa característica ajuda a ampliar a variedade genética dos animais protegidos na reserva tocantinense.
A trajetória da onça começou no Refúgio Biológico Bela Vista em 29 de novembro de 2022. O veterinário da Itaipu, Pedro Teles, comentou a partida do felino: "para nós é muito importante ver que aquela filhotinha, que nasceu e cresceu aqui no Refúgio, está indo contribuir para a conservação da espécie em outros locais. Se tudo der certo, Jataí vai ter muitos filhotes e ajudará na preservação desse animal".
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O profissional também detalhou o objetivo da mudança planejada para o Tocantins: "lá ela vai encontrar outro animal escolhido especialmente pelo ICMBio para formar um casal".