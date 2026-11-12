Casamento arranjado: onça-pintada viaja 2,1 mil km para encontrar um 'namorado'

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

A onça-pintada Jataí iniciou uma viagem de cerca de 2,1 mil quilômetros por estrada rumo a um novo lar no Tocantins. A fêmea de pelagem preta e quase 90 quilos deixou o Refúgio Biológico Bela Vista, mantido pela Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na terça-feira (10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O felino viaja durante dois dias e tem chegada prevista para quarta-feira (11) na Reserva Conservacionista Piracema. A área abriga 5 mil hectares dedicados à preservação de animais silvestres e à conservação do Cerrado brasileiro, no município de Almas.

Leia Mais

A transferência determinada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) busca incentivar a reprodução e a conservação da espécie, ameaçada de extinção. A expectativa é que Jataí gere filhotes e apoie a sobrevivência do maior felino das Américas.

Estrutura da reserva e diversidade genética

Criada em 2016, a reserva atua como centro de reprodução de onças-pintadas e abriga espécies como antas, tamanduás, queixadas e onças-pardas. Felix Scorsolini, administrador da propriedade, destacou a relevância da nova integrante: "ela vai fazer parte do nosso plantel de onças que ajudam na conservação da biodiversidade a partir da reprodução em cativeiro. A Jataí é muito importante para nós pela genética que representa".

Jataí é uma onça-pintada melânica, condição genética que confere pelagem predominantemente escura. Essa característica ajuda a ampliar a variedade genética dos animais protegidos na reserva tocantinense.

A trajetória da onça começou no Refúgio Biológico Bela Vista em 29 de novembro de 2022. O veterinário da Itaipu, Pedro Teles, comentou a partida do felino: "para nós é muito importante ver que aquela filhotinha, que nasceu e cresceu aqui no Refúgio, está indo contribuir para a conservação da espécie em outros locais. Se tudo der certo, Jataí vai ter muitos filhotes e ajudará na preservação desse animal".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O profissional também detalhou o objetivo da mudança planejada para o Tocantins: "lá ela vai encontrar outro animal escolhido especialmente pelo ICMBio para formar um casal".