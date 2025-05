Narcisa Tamborindeguy e Inês Brasil viram estrelas fixas do novo Lady Night

SIGA NO

Narcisa Tamborindeguy e Inês Brasil, dois dos nomes mais imprevisíveis e cativantes da televisão e das redes sociais, acabam de ser confirmadas como integrantes fixas da nova temporada do programa de Tatá Werneck, que já está sendo gravada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Depois de causarem um verdadeiro alvoroço quando participaram como convidadas da temporada passada, as duas agora voltam com mais espaço, e protagonismo. Segundo fontes da produção, Narcisa e Inês vão aparecer em aproximadamente cinco dos 17 episódios da nona temporada, com um quadro só delas, e que já promete virar febre.

A ideia por trás do novo segmento é ousada: uma paródia inspirada no clássico programa “Roda Viva”, da TV Cultura, onde a dupla invade o palco para “entrevistar” os convidados da noite. Mas esqueça qualquer formato sério, aqui, o que vale é o improviso, o exagero e a irreverência sem filtros. A proposta é brincar com o modelo tradicional de sabatinas, transformando tudo em um caos cômico.

Tatá Werneck, que já é conhecida por sua habilidade de improvisar e arrancar risadas até dos convidados mais sérios, agora terá a companhia perfeita para elevar o nível de imprevisibilidade. E como se já não fosse suficiente, as aparições de Narcisa e Inês devem trazer ainda mais audiência para a atração, que ano após ano conquista o público com seu humor afiado e convidados inusitados.

