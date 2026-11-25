Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

A força feminina que movimenta as pistas e os bastidores do ritmo que conquistou o país ganha destaque no Centro de Belo Horizonte. No sábado (28/11), o Viaduto Santa Tereza recebe uma maratona artística gratuita para celebrar a presença das mulheres na cultura urbana, unindo artes visuais, música e memória periférica.

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O evento marca o aniversário de cinco anos do Baile da Kingdom e o lançamento oficial da exposição fotográfica BRABAS, realizada pela Rede Quem em parceria com o baile e instalada na Galeria Brexa Cultural. A programação musical ocupa o baixio do viaduto entre as 15h e as 22h, enquanto o público também pode conferir as obras visuais das 16h às 22h.

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Olhares femininos nas imagens e nos palcos

A exposição fotográfica coletiva BRABAS, instalada na Galeria Brexa Cultural, reúne registros visuais que valorizam o protagonismo das mulheres na cultura funk. O projeto, realizado pela Rede Quem em parceria com o Baile da Kingdom, tem a festa como uma de suas referências centrais.

“A Kingdom é uma das principais inspirações desse projeto. Ver o Baile da Kingdom chamando mulheres para estar nesse espaço de protagonismo foi um dos motivos para iniciar o BRABAS”, afirma Júlia Ho.

Celebração musical e continuidade da festa

Criado em 2021 pela DJ Kingdom no Afro Pub, no bairro Floresta, o baile surgiu para suprir a demanda por espaços dedicados ao gênero na capital mineira. Ao longo de sua história, a festa abriu caminhos para artistas independentes e consolidou palcos acolhedores para mulheres e a comunidade LGBTQIAPN+.

O palco armado no Viaduto Santa Tereza conta com apresentações de MC Ellen, MC JeyJey, MC Lullu, DJ Bianca, DJ Princezinha da Paz, DJ May, DJ Bel Bertinelli, Teffy Angel, As Brabas, MC Mika, Preta Lua, Iza Sabino, Sarah Guedes, Mac Júlia e DJ Kingdom.

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Quando a música parar no Centro, a comemoração segue para o Bairro Lagoinha. O espaço Barzenho, situado na Rua Itapecerica, recebe um segundo momento da festa com apresentações de Tata Bey, Lailãouai, Namoradinha do Brasil e DJ Kingdom, com entrada franca disponível para retirada virtual até as 23h.