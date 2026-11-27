Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Uma paisagem amazônica fragmentada, plural e contemporânea, que recusa a ideia do exótico e do idílico, está no centro da exposição “O mundo em trânsito”, do artista maranhense Marcone Moreira, que será inaugurada neste sábado (28/11), das 16h às 19h30, no Viaduto das Artes.

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Com curadoria de Eucanaã Ferraz, a mostra reúne aproximadamente uma década de produção, com obras criadas em diferentes suportes e que contemplam linguagens variadas, da pintura à instalação.



Ponto de partida para uma poética visual que une o popular e o contemporâneo, a cidade de Marabá (PA), situada entre os rios Tocantins e Itacaiúnas, onde Moreira está radicado e onde iniciou sua produção, antes de circular por diversos outros lugares, alimenta o imaginário que ele apresenta em “O mundo em trânsito”.



A mostra está dividida em sete módulos. Composições feitas a partir de madeiras e parafusos de carrocerias de caminhões, que evocam o deslocamento entre rios e estradas, compõem a série “Cruzamentos”.



Arranjos cromáticos com madeiras de embarcações desgastadas, que estabelecem um diálogo entre o construtivismo brasileiro e o imaginário popular amazônico, formam as séries “Páginas” e “Rotas”.



Pinturas em grandes dimensões que apresentam figuras solitárias em barcos, como que a remar no vazio, dão o tom na série “Travessias”. Uma grande escultura formada por hélices fundidas em alumínio, dispostas em movimentos sinuosos que remetem a uma serpente, intitulada “Vertebral”, é outro destaque.



“Trabalho com diversos suportes, cada ideia se materializa de um modo específico, então tem pintura, escultura em metal, vídeo, objetos de madeira, que é um material recorrente na minha produção”, pontua o artista.



Ele diz que a seleção das obras resulta de uma troca com Eucanaã Ferraz, que já havia assinado o texto crítico da mostra “Fraturas” (2024), e a curadoria da exposição “Entre ruínas: o mundo em trânsito” (2025), da qual esta que será inaugurada no Viaduto das Artes é um desdobramento.



LIBERDADE

Moreira destaca que tem ampliado as possibilidades de seu trabalho nos últimos anos e chegado a um lugar de liberdade expressiva. “Quisemos mostrar isso, com um recorte conciso, mas amplo dessas possibilidades, afirmando produções mais reconhecidas, mostrando interesses recentes e também o que pode vir”, diz.



Ele enfatiza seu interesse pelo “dado local” da região onde construiu sua trajetória, com um olhar para a Transamazônica, o fluxo de caminhões e o transporte fluvial.



“Esses interesses se afirmam no material que uso há muito tempo. A região é das maiores jazidas minerais do mundo, então comecei a inserir os metais na minha produção. O universo naval, as madeiras cheias de camadas de pinturas, tudo isso está presente também”, ressalta.



O curador diz que a seleção das obras foi orientada pelo que o título expressa, já que a ideia de um mundo em trânsito é algo central no trabalho de Marcone Moreira em pelo menos três sentidos diferentes.



Um deles, aponta Ferraz, é o que vai da inteligência plástica popular à dimensão estética da arte. Outro é o trânsito da paisagem como totalidade para o fragmento na obra. “É como se fosse um trabalho feito de ruínas da paisagem. Uma coisa bonita nisso é a articulação entre o visível e o invisível. O pedaço de uma embarcação ou o fragmento de uma carroceria de caminhão são presenças visíveis, mas também tem a invisível, porque você sabe que ali tem um barco ou um caminhão. É uma presença que é ausência”, diz o curador.



Ferraz conta que, logo quando tomou contato com a obra de Moreira, ficou muito tocado e chegou a chorar diante de suas pinturas. “É um trabalho emocionante, muito real, que tem a verdade da arte popular e, ao mesmo tempo, toda a sofisticação intelectual de quem está dialogando com a tradição da arte moderna”, diz.



“Marcone é um artista culto, sabe com quem está conversando, mas está inteiramente dentro de uma tradição que vem de uma arte anônima, coletiva. Ele junta essas duas pontas e isso me toca”, comenta.



Para o curador, essa é a principal singularidade da arte de Moreira: buscar em um mundo estético anônimo não apenas inspiração, mas a própria matéria, e realizar o deslocamento para a esfera da arte por um viés culto, de quem tem o olhar treinado pelas galerias e pela história da arte moderna.



“Tudo o que podia ser lixo, resto, ele recolhe com um sentido de apreensão de mundo, então tem nisso aí também uma espécie de bondade. O trabalho de Marcone é belo e bom, no sentido de bondoso, de generoso”, afirma.



RELAÇÃO COM BH

Em suas muitas andanças pelo Brasil e pelo mundo, quando deixava temporariamente sua base no Pará, Marcone Moreira morou em Belo Horizonte em dois momentos: entre 2005 e 2006, quando participou da segunda edição do programa Bolsa Pampulha, do Museu de Arte da Pampulha, e entre 2016 e 2018, quando apresentou, no Palácio das Artes, a exposição “Linhas de força”, em 2017. Ele afirma que mantém vínculos fortes na capital mineira. “É uma cidade de que gosto muito, onde tenho muitos amigos, então sempre que posso estou em contato. Minas Gerais é dos grandes polos de produção e de efervescência cultural do país”, afirma.

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"O MUNDO EM TRÂNSITO"

Abertura da exposição de Marcone Moreira, com curadoria de Eucanaã Ferraz, neste sábado (28/11), das 16h às 19h30, com visita guiada pelo artista seguida de coquetel, no Viaduto das Artes (Av. Olinto Meireles, 45, Barreiro). Visitação de 30/11 a 15 de janeiro de 2027, de segunda a sexta, das 20h às 17h (fechado aos sábados e domingos). Entrada gratuita.