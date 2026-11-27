Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

“Nasceu. Canta de vez em quando. Um dia vai morrer”. Certa vez, Eladio Pérez-González (1926-2020) se saiu com esta quando lhe foi pedido um breve currículo para evento no México. A brincadeira dava conta do humor do barítono e professor paraguaio que rodou mundo e, sem nunca ter morado em Belo Horizonte, foi uma das presenças mais constantes e relevantes na vida musical da cidade.

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A Fundação de Educação Artística (FEA), sua “casa” por quase meio século em BH, homenageia Eladio em seu centenário com um fim de semana de concertos na Sala Sergio Magnani. A programação, com entrada franca, será dividida em três apresentações.

A primeira, nesta sexta-feira (27/11), terá formações diversas interpretando dois de seus compositores favoritos, Franz Schubert e Claude Debussy. Há algum tempo longe de palcos, a pianista Berenice Menegale, que manteve duo com Eladio por 50 anos, abre o programa. Ao lado do barítono Mauro Chantal, vai interpretar “An die musik (Schober)”, de Schubert.

“Vou acompanhar o Mauro na minúscula canção com que o Eladio gostava de dar início quando cantava Schubert. Parece um hino à música, é muito delicada”, afirma Berenice. A noite terá outros momentos, como a interpretação de “Six épigraphes antiques”, de Debussy, com Celina Szrvinski e Miguel Rosselini ao piano a quatro mãos.

Berenice Menegale e Eladio Pérez-González na Fundação de Educação Artística Leandro Couri/EM/D.A Press

A apresentação de sábado (28/11) será de canto coral, com o Ars Antiqua, grupo formado por antigos integrantes do Ars Nova, que teve relação profunda com Eladio. Já na manhã de domingo (29/11) será a vez da música contemporânea – haverá, inclusive, a estreia de duas obras dedicadas a ele. O programa se completa com a exposição de fotos do acervo do homenageado. Restauradas para o evento, elas integram o Centro de Memória da FEA.

Nascido em Assunção, no Paraguai, Eladio chegou a São Paulo na década de 1940. Desde o início da carreira no país buscou divulgar a produção musical latino-americano. Atuou na Rádio Record, passou uma temporada de estudos no Conservatório de Boston (EUA), mais tarde foi para a Europa, em especial Alemanha e França. Ele morreu em 13 de agosto de 2020, no Rio de Janeiro, onde vivia, devido à COVID. Tinha 94 anos.

Minas Gerais chegou na vida de Eladio em 1970 – Ouro Preto foi a porta de entrada. Em julho daquele ano, seria realizado o 4º Festival de Inverno, criado em 1967 pela FEA. Então coordenadora da área de música do evento, Berenice, que não o conhecia pessoalmente, o convidou para o festival.

“O regente do coral Ars Nova era o maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca. Quando soube que ele iria para Ouro Preto, levou todo o coro para trabalhar com Eladio”, relembra Berenice.

“Ele passou a vir a Belo Horizonte trabalhar com o coral, que estava em campanha de ir para a Europa participar de concursos. Eladio fez um trabalho intensivo com o coro, ganharam primeiros prêmios mundiais”, continua.

A partir daquela época, o barítono começou a ensinar na FEA. “Cantores passaram a vir para ter aulas com ele, que vinha semanalmente. Era muito dinâmico e sempre com ótimas ideias. Inventou, por exemplo, os encontros latino-americanos (quatro edições realizadas nos anos 1980 a 2000). Como ele convivia com os compositores, era uma missão a divulgação da música dos brasileiros e dos latino-americanos”, diz Berenice.

O duo Eladio Pérez-González-Berenice Menegale fez centenas de apresentações, mas gravou muito pouco. Um dos raros registros do duo é o álbum “A canção latino-americana”. Com 30 faixas, foi gravado em setembro de 1998, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. Lançado em 2020, com apenas 500 cópias, só chegou há pouco às plataformas digitais.

Laboratório

Na FEA, Eladio teve inúmeros alunos. “Sua formação foi extraordinária. Era um grande artista que conhecia profundamente a profissão, a técnica e a interpretação. Sempre tinha muito a dizer para os músicos em geral, não só os cantores. Como era muito bem formado na área teatral, mantinha o laboratório de expressão, sessões de treinamento para as pessoas se desinibirem”, diz Berenice.

Em sua última entrevista ao Estado de Minas, em fevereiro de 2016, quando a FEA o homenageou por seus 90 anos, Eladio falou de uma das bases de sua técnica: “Ensino as pessoas a cantar com a voz que elas têm, não com a voz que gostariam de ter. A voz é um traço físico que herdamos dos nossos pais.” O professor deu aula na FEA até a véspera da pandemia. Sua última vinda a BH foi em fevereiro de 2020.

ELADIO PÉREZ-GONZÁLEZ – 100 ANOS

Desta sexta-feira (27/11) a domingo (29/11), na Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). Concertos e exposição. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no link feabh.byinti.com

Programação

• Sexta (27/11)

20h. Obras de Franz Schubert e Claude Debussy em diferentes formações

• Sábado (28/11)

20h. Sob a regência de Ângela Pinto Coelho, o coral Ars Antiqua interpreta repertório variado, com ênfase em compositores brasileiros

• Domingo (29/11)

11h. Com Duo Qattus e Grupo de Percussão da UFMG. Estreia de “Grão”, de Roberto Victorio, com poema de Habel dy Anjos, e “Ñembyasy”, de Tato Taborda. Peças dedicadas a Eladio Pérez-González

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