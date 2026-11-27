Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Khloé Kardashian revelou que aceitaria participar de um casamento de conveniência com um homem gay. A estrela de reality show, solteira desde o término com o jogador de basquete da NBA Tristan Thompson em 2022, abordou o assunto durante o episódio exibido nessa quinta-feira (26/11) de "The Kardashians".

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O diálogo ocorreu na comemoração de lançamento do perfume "XO Blue", em Malibu. O influenciador Colt Paulsen mencionou o status de relacionamento da empresária, lembrando a solteirice. “Você precisa de um homem, todas as suas irmãs estão namorando. Você sempre pode fazer o casamento lavanda. Se precisar, estou aqui”, aconselhou. Khloé respondeu que toparia a proposta a qualquer momento.

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O conceito de casamento lavanda define uma união entre um homem e uma mulher em que uma ou ambas as partes se identificam como homossexuais. Historicamente, essa união ocorria para ocultar a orientação sexual das pessoas diante de pressões sociais e discriminação.

Durante o depoimento para o programa, Khloé, de 42 anos, refletiu sobre a possibilidade e explicou o que precisaria para o casamento acontecer. “Eu teria um casamento lavanda? Há momentos em que sim, e outros em que penso: cuidar de mais uma pessoa? Não sei. Quer dizer, depende do que esse homem gay pode fazer por mim. Tipo, você vai me deixar bonita todos os dias? Vendido. É só isso que precisa”, afirmou.

Rotina com os filhos e vida de solteira

Khloé mantém distância dos relacionamentos desde o término com Tristan Thompson. O antigo casal tem dois filhos: True, de 8 anos, e Tatum, de 4 anos. O vínculo amoroso terminou quando foi revelado que o atleta teve um bebê com outra mulher, enquanto Khloé aguardava a chegada do segundo filho por meio de barriga de aluguel.

Em conversa com Goldie Hawn em 11 de novembro, no podcast "Khloé in Wonder Land", a apresentadora apontou que a solteirice resulta de uma decisão consciente. Ela expressou cansaço em discutir o tema e afirmou que está solteira intencionalmente desde o nascimento do filho para priorizar a presença diária com as crianças.

Khloé também demonstrou insatisfação com as declarações de seu ex-marido Lamar Odom na produção da Netflix "Untold: The Death & Life of Lamar Odom". A celebridade afirmou que o ex-jogador de basquete está morto para ela após se ofender com comentários presentes no filme.

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“Você está dizendo que não estava realmente apaixonado por mim, que se casou comigo apenas para ficar mais popular na cultura pop, todas essas coisas, o que é tão estranho. Mesmo que essa seja a sua verdade, por que não diz isso sem que eu esteja do outro lado dessas entrevistas? Achei isso muito, muito fraco”, disse na série sobre a família. Novos episódios do reality show chegam às quintas-feiras ao Hulu.