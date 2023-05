Khloe Kardashian revela nome de filho com Tristan Thompson

677

O casal se separou em 2021 devido a uma traição (foto: Jason Miller/ Frazer Harrison/Getty Images/AFP) Após um ano do nascimento de seu filho, Khloe Kardashian finalmente divulgou o nome da criança: Tatum. O bebê, fruto da relação entre a empresária e o jogador de basquete Tristan Thompson, nasceu por meio de uma barriga de aluguel. A revelação ocorreu nessa quinta-feira (25/5), em um episódio da terceira temporada do reality show Kardashians.





Ela também mencionou as dificuldades de conexão com o bebê no começo. “Eu me senti muito culpada porque essa mulher acabou de dar à luz ao meu filho”, afirmou Khloe, que relatou ter vivido um “estado de choque” com a nova experiência.





A empresária descreveu a situação como “transacional” e contou que após o nascimento, ela pegava o bebê e ia para outro cômodo, enquanto a barriga de aluguel se separava. “Não é sobre ele”, explicou.

Khloe e Tristan iniciaram o relacionamento em 2016 e tiveram a primeira filha, True, em 2018. O casal se separou em 2021 devido a uma traição, quando Khloe descobriu que o jogador seria pai novamente - dessa vez de uma criança concebida em um relacionamento com a personal trainer Maralee Nichols.