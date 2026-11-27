Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Joaquim Huck, filho mais velho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, decidiu ingressar no setor empresarial aos 21 anos. O jovem retornou ao Brasil após morar por um ano nos Estados Unidos, período em que cursou Administração na Stern School of Business, da Universidade de Nova York.

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Ao regressar, ele transferiu a faculdade de Administração para a Link School of Business, instituição paulista direcionada para a formação de novos empreendedores. Além da rotina acadêmica em São Paulo, o universitário assumiu a liderança da área de novos negócios da Trya Seg, corretora de seguros cofundada por ele.

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Criada em 2024, a Trya Seg captou investimento e iniciou as operações no mercado em abril deste ano. A companhia atua como corretora focada na administração de benefícios corporativos, prestando serviços voltados para planos de saúde, assistência odontológica e seguros de vida.

A meta da corretora consiste em empregar tecnologia para garantir previsibilidade financeira às empresas em relação aos custos com funcionários. No perfil profissional mantido no LinkedIn, Joaquim indicou que atua na prospecção de clientes e no desenvolvimento de parcerias comerciais.

"Sou cofundador e lidero a frente de Novos Negócios da Trya. Nascemos para entregar uma camada de inteligência estratégica para ajudar os nossos clientes a sair do escuro", registrou o jovem na rede social.

"Meu foco é garantir que, através de uma jornada fluida do usuário, a tecnologia seja o meio para um cuidado ágil das empresas com seus colaboradores", complementou o empreendedor na mesma plataforma.

Parcerias e distância da televisão

O negócio conta com outros três sócios: Bruno Autran, Luca Marco Antônio e João Pedro Guerreiro. Dois integrantes dessa sociedade dividem as salas de aula com Joaquim na Link School of Business.

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A entrada no ramo corporativo consolida a distância de Joaquim das atividades artísticas dos pais. Em entrevistas anteriores, ele disse não ter aptidão com as câmeras e querer seguir uma carreira longe do estrelato.