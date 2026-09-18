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GRAVAÇÃO

Luciano Huck grava em Timóteo e surpreende moradores do Recanto Verde

Apresentador da Globo esteve no Vale do Aço para uma gravação especial; entenda o que levou a equipe do Domingão à cidade e o que se sabe até agora

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
18/09/2026 09:38

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Luciano Huck grava em Timóteo e surpreende moradores do Recanto Verde
Luciano Huck em meio a gravações para seu programa &quot;Domingão com Huck&quot; na cidade de Timóteo crédito: Reprodução

O apresentador Luciano Huck passou por Timóteo, no Vale do Aço, nesta quarta-feira (16), para realizar gravações de uma produção da TV Globo. A movimentação na Rua Manacá, no bairro Recanto Verde, chamou a atenção de moradores da região.

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Gravação mobiliza moradores no Recanto Verde

Segundo informações, a equipe trabalha na produção de um quadro para o programa comandado por Luciano Huck. Contudo, não houve divulgação oficial sobre qual quadro está sendo produzido em Timóteo.

A data em que o conteúdo será exibido também não foi informada. Luciano Huck apresenta o "Domingão com Huck", atração da TV Globo que mistura competições, música, entretenimento e matérias gravadas pelo país.

O que é o Domingão com Huck?

O Domingão com Huck é o principal programa de auditório dominical da TV Globo, exibido desde 2021 sob o comando do apresentador Luciano Huck. A atração substituiu o histórico "Domingão do Faustão" e ocupa a tarde de domingo na grade da emissora, com quadros fixos e variados que misturam humor, jogos, música e histórias de superação. Entre os quadros mais conhecidos estão o "Quem Quer Ser Um Milionário?", game show de perguntas e prêmios em dinheiro; o "Tamanho Família", com participação de celebridades e seus familiares; e o "Lar Doce Lar", que reforma casas de pessoas em situação de vulnerabilidade.

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O programa também recebe atrações musicais e famosos como convidados a cada edição. Além de apresentador, Huck é empresário e uma figura frequentemente especulada como possível nome para disputas eleitorais, o que o mantém no centro de debates públicos mesmo fora da telinha.

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