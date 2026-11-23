O Axé Brasil 2027 divulgou, nesta segunda-feira (23/11), o line-up desta edição histórica do festival. As atrações incluem nomes como Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys e Saulo Fernandes.

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Esta será a 17ª edição do festival, que ocorre no estádio do Mineirão, no dia 24 de abril de 2027. O evento, considerado o maior festival de axé do planeta, encerra um intervalo de 13 anos sem atividades para atender aos pedidos do público.

Ainda não há informações sobre venda de ingressos.

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Presenças históricas no palco

Ivete Sangalo participou de todas as edições anteriores do evento. Foi na estreia do festival que a artista realizou seu primeiro show solo na capital mineira. O repertório da cantora inclui sucessos como "Acelera Aê", "Cadê Dalila" e "Sorte Grande (Poeira)".

Bell Marques acumula 15 participações, somando 14 apresentações com o grupo Chiclete com Banana e uma em carreira solo, ficando fora somente da primeira edição. O cantor reúne clássicos como "Quero Chiclete", "Diga que Valeu" e "Cabelo Raspadinho".

Durval Lelys também soma 15 presenças na história do festival, sendo 14 delas à frente da banda Asa de Águia. Reconhecido pela criatividade, figurinos e personagens, o músico traz faixas memoráveis da carreira, como "Dança do Vampiro", "Dança da Manivela" e "Que/bra Aê".

Saulo Fernandes esteve em 13 edições do festival, divididas entre a liderança da Banda Eva e a carreira solo, trajetória solo iniciada na celebração de 15 anos do evento. As músicas "Eva", "Anjo" e "Circulou" marcaram os shows do cantor no evento.

O cantor Tomate subiu ao palco em dez ocasiões: sete em carreira solo e três com a banda Rapazolla. Na edição de dez anos, em 2008, o artista apresentou a canção "Sou Mineiro" para homenagear os fãs de Minas Gerais. O repertório traz também "Te Espero no Farol", "Parará" e "Coração".

Homenagens e novas gerações

A dupla Rafa & Pipo Marques se apresenta pela primeira vez no festival. Filhos de Bell Marques, os irmãos acompanham os bastidores da festa desde a infância e consolidaram carreira em micaretas e carnavais com faixas como "Verão", "Minha Preta" e "Decisão Errada".

O cantor e compositor Alexandre Peixe gravou a música "Já Que Minas Não Tem Mar, Eu Vou Pro Bar" na comemoração de dez anos do evento, em 2008. Suas criações foram interpretadas por outros artistas em praticamente todas as edições, com faixas como "Voa, Voa", "100% Você", "Tá Tudo Bem" e "Nanaê".

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