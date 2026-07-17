"O axé morreu?": Baianeiros respondem e revelam planos para o ritmo em BH

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.

Durante entrevista ao "Podcast do Carlini", o apresentador Ricardo Carlini questionou Lelo Lobão e Danniel Maestri, do Bloco Baianeiros, sobre uma suposta perda de força do axé em Belo Horizonte.

Ao responder, Lelo destacou que, embora organizar grandes festivais exija parceiros e apoio da iniciativa privada, o gênero segue forte em Minas Gerais. "Se o axé morreu aqui em Belo Horizonte, se morreu em Minas Gerais, por que o carnaval cresce tanto? Por que o bloco dos Baianeiros explode de tanta gente? A gente consegue trabalhar o ano inteiro no estado todo e até fora dele", afirmou.

Na sequência, o artista reforçou que a agenda do bloco ao longo do ano é um reflexo da força do axé no estado. "A gente consegue trabalhar em Belo Horizonte, na região próxima e também no estado. Este ano a gente já foi duas vezes para o Triângulo Mineiro, fomos em Ituiutaba e Uberaba. Graças a Deus, a gente trabalha para o carnaval, para o axé, para a folia e para a mistura", completou.

Os músicos acreditam que há espaço para um festival de axé fora de época na capital e sugerem que o público aguarde novidades.

Arraiá em BH

Durante a entrevista, os integrantes também aproveitaram para divulgar a próxima edição do Arraiá Baianeiros, que será realizado em 24 de julho, a partir das 19h, na Monka Cervejaria, no Bairro Olhos d'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte. O evento promete reunir a energia do grupo com as tradições das festas juninas, em uma programação voltada para toda a família.

A festa contará com um show especial dos Baianeiros, que apresenta um repertório junino com clássicos do São João acompanhados por sanfona, além de sucessos da banda. A programação também inclui apresentações da dupla Alemão e Pedro Leitte, do DJ DH, quadrilha, espaço kids com monitores e opções de comidas típicas e chope artesanal.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 50, no pré-lote.

A programação musical traz diferentes ritmos para a noite, com a participação da dupla sertaneja Alemão e Pedro Leitte e do DJ DH, além da tradicional quadrilha. O público também poderá aproveitar opções de comidas típicas e os rótulos de chope artesanal da casa.

Estrutura para toda a família

O evento foi pensado para receber todos os públicos e contará com um espaço kids completo. A área infantil terá monitores especializados para garantir um ambiente seguro para as crianças enquanto os adultos aproveitam a festa.

O local escolhido, a Monka Cervejaria, é um conhecido brewpub que se destaca por seus rótulos artesanais premiados e por oferecer uma estrutura adequada para famílias.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.